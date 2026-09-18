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U saobraćajnoj nezgodi u Kosovskoj ulici u Vranju povređeno je jedanaestogodišnje dete, potvrđeno je Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u tom gradu.

Nezgoda se dogodila u četvrtak oko 16 časova.

Prema navodima tužilaštva do saobraćajne nezgode u Kosovskoj ulici došlo je kada je dete pešak starosti 11 godina pretrčavalo kolovoz bez obeleženog pešačkog prelaza. Tada je došlo do kontakta prednje čeone strane vozila sa detetom, od udara je dete palo i zadobilo teške telesne povrede u vidu preloma desne natkolenice.

Naloženo je vršenje uviđaja lica mesta i da se tužilaštvu dostavi izveštaj. Lekarska pomoć povređenom detetu ukazana je najpre u Zdravstvenom centru Vranje, odakle je, zbog težine povrede prebačeno u Klinički centar Niš na dalje lečenje.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, uviđaj na mestu nezgode obavila je saobraćajna policija, Kosovska ulica jedna je od najfrekventnijih I najdužih ulica u Vranju. U neposrednoj blizini nalazi se osnovna škola.