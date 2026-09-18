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Mili Bajrmović (33), zvani "Smrt" pripadnik škaljarskog klana, koji je u Crnoj Gori prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora za ubistvo Šćepana Roganovića 2020. godine u Herceg Novom, izručen je Austriji, koja ga je potraživala zbog likvidacije Vladimira Roganovića i ranjavanja Stefana Vilotijevića u Beču 2018. godine.

Bajramović je uhapšen 11. maja ove godine u Riminiju, a za njim su poternice raspisale i Crna Gora i Austrija.

- Nakon hapšenja, Ministarstvo pravde Crne Gore poslalo je zamolnicu za njegovo izručenje. Međutim, to su učinile i njihove autrijske kolege, čijem zahtjevu je udovoljeno i on je predat Austriji - prenosi crnogorski portal Dan.

Mili Bajramović Foto: Printscreen/Interpol

Bajramović je, podsetimo, prema presudi Višeg suda u Podgorici, označen kao direktni izvoršilac ubistva Šćepana Roganovića na stepeništu kod Kanli kule. Kako je utvrđeni, on mu je u trenutku dok je Roganović silazio niza stepenice, prišao brzim koracima i bez reči ispalio više projektila iz pištolja, od kojih je žrtvu pogodilo šest.

Austrijsko tužilaštvo je označilo Bajramovića kao direktnog izvršioca ubistva Vladimira Roganovića, koji je likvidiran u sačekuši ispred jednog restorana u centru Beča.

Vladimir Roganović i Šćepan Roganović su braća od strica, a Šćepan Roganović, prema pisanju medija, nije imao kriminalni dosije.

Italijanski mediji u maju su objavili da je on uhapšen u jednom stanu u Riminiju, dok se spremao za plastičnu operaciju radi promene ličnog opisa.

Tokom pretresa stana pronađeni su pasoš i lažna dokumenta, šest telefona, preklopni nož i teleskopska palica. Koristio je stan registrovan na ruskog državljanina koji već nekoliko godina ne živi u Italiji.

00:22 Hapšenje Milija Bajramovića u Italiji Izvor: Italijanska policija

Stan je spolja delovao potpuno napušteno, ali je istražiteljima pažnju privukla neuobičajeno velika potrošnja električne energije. Nakon višenedeljnog osmatranja usledio je detalj koji je razrešio misteriju.

- Čovek koji je do tada bio praktično duh otkriven je kada se na nekoliko trenutaka pojavio iza zavese. Jedva primetno pomeranje tkanine bilo je dovoljno da potvrdi njegovo prisustvo u stanu - naveli su italijanski mediji.

Specijalne jedinice potom su opkolile objekat i izvele akciju hapšenja. Bajramović nije pružao otpor, a prema navodima italijanskih medija, po ulasku policije navodno je upitao: "Kako ste me pronašli?"

Inače, pošto je izručen Austriji, njemu će se sada suditi i za ubistvo Vladimira Roganovića, koji je bio jedan od najbližih saradnika Radoja Zvicera, odbeglog vođe kavačkog klana.

Roganović je ubijen ispred jednog restorana, dok je teško ranjen i Stefan Vilotijević koji se nalazio u njegovom društvu.

Prema navodima istrage, napadač je otvorio vatru naočigled brojnih gostiju i prolaznika, a austrijski mediji tada su zabeležili da je likvidacija izvedena izuzetno profesionalno i bez oklevanja.

Čitulje za ubijenog Roganovića Foto: Printscreen

- Roganović je svega 12 dana pre ubistva izašao iz spuškog zatvora, gde je izdržavao kaznu zbog nelegalnog posedovanja oružja. Nakon izlaska iz zatvora otišao je u Austriju, navodno kako bi se sklonio od suparničkog, škaljarskog klana iz Kotora - podseća izvor i dodaje:

- Egzekutor i saučesnik čekali su Roganovića i njegove prijatelje da izađu iz restorana kako bi ih uhvatili nespremne. Kako su zakoračili egzekutor je osuo rafalnu paljbu u njihovom pravcu. Roganović je od zadobijenih metaka preminuo na licu mesta dok je njegov prijatelj pogođen metkom u glavu, ali se nakon nekog vremena oporavio - rekao je ranije naš izvor.

Inače, koliko su Zvicer i Roganović bili bliski prijatelji svedoče i čitulje u novinama koje mu je dao. Preko cele stane u jednim crnogorskim dnevnim novinama, vođa kavačkog klana je uz Roganovićevu fotografiju na kojoj je nasmejan dao čitulju u kojoj je napisao "Jesu li ti lakše rane, orle i viteže?!".

U čitulji koju je objavio poručio je i vođi škaljarskog klana koji je ubijen 2022. Jovanu Vukotiću i njegovom bratu Igoru, da se rat klanova koji je počeo 2014. posle ubistva Vladimira Roganovića, neće završiti.

- Da ovakvog momka prevare manekeni i lisice, jednostavno ne ide. Poslednji pozdrav, bato - pisalo je u toj čitulji za koju se spekulisalo da je "manekenom" Zvicer tada nazvao Jovana Vukotića, a njegov brat Igor, koji je i dan danas u bekstvu, bio je "lisica" iz ove čudnovate čutulje.

I Zvicerova supruga Tamara na društvenim mrežama objavljivala je sliku ubijenog Roganovića uz poruku "ovako se smeje moja vila".