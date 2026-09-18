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Više javno tužilaštvo u Pančevu je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog K.J. (36) iz Izbišta, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je u periodu od 1.do 16. septembra u dvorištu kuće u Izbištu neovlašćeno držao radi prodaje opojne droge amfetamin u količini od kilogram i 397 grama i marihuanu u količini od 207 grama, kao i drobilicu i vagicu za precizno merenje - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Pančevu.

Po predlogu tužilaštva, Viši sud u Pančevu je odredio pritvor osumnjičenom u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

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