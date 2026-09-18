PUCAČ S BANOVOG BRDA ZAĆUTAO NA SASLUŠANJU: Oglasilo se tužilaštvo, uhapšeni pištolj sakrio u kofi u lokalu na drugom krajau krada
- Jovan N. (27) saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je 16. septembra pokušao da ubije Dušana K. u Požeškoj ulici i da je neovlašćeno nosio oružje.
- Na saslušanju se branio ćutanjem, a tužilaštvo je predložilo pritvor da ne bi uticao na svedoke i ponovio delo.
- Prilikom pretresa lokala na Novom Beogradu pronađen je pištolj za koji se sumnja da je korišćen u napadu.
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Jovan N. (27) zbog sumnje da je 16. septembra u hodniku zgrade u Požeškoj ulici, ispred stana na šestom spratu pokušao da ubije Dušana K., kao i jer je neovlašćeno nosio vatreno oružje.
Osumnjičeni s, kako je saopšteno iz tužilaštva, na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.
- Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda i Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavljaju krivična dela Ubistvo u pokušaju i Nedozvolјena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Kako se dodaje, sumnja se da je Jovan N.16. septembra oko 02:30 časova "ford fijestom" došao do jedne zgrade u Požeškoj ulici, gde je ispred zgrade prišao D.Đ, pokazao mu pištolj koji se nalazio za njegovim pojasom i zahtevao od nega da ga odvede do stana u kojem se nalazio oštećeni D.K.
- Nakon toga su zajedno liftom otišli do šestog sprata i prišli vratima stana, gde ih je čekao oštećeni D.K, pa je nakon verbalne rasprave sa oštećenim, osumnjičeni izvadio pištolj i ispalio jedan proektil u pravcu oštećenog, pogodivši ga u predelu stomaka i desne butine, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede. Jovan N. se potom liftom spustio do prizemlja i napustio zgradu, te seo u navedeno vozilo i udaljio se sa lica mesta, dok je oštećeni kolima Službe hitne pomoći prevežen na Urgentni centar - dodaje se u saopštenju.
Prilikom pretresa jednog lokala na teritoriji Novog Beograda, izvršenog na osnovu naredbe Višeg suda u Beogradu, u kupatilu u kofi pronađen je i oduzet poluautomatski pištolj marke "Crvena zastava" sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazio jedan metak, a koji pištolj je, kako se sumnja, Jovan N. imao kod sebe prilikom izvršenja gore navedenog krivičnog dela.