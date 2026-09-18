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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Jovan N. (27) zbog sumnje da je 16. septembra u hodniku zgrade u Požeškoj ulici, ispred stana na šestom spratu pokušao da ubije Dušana K., kao i jer je neovlašćeno nosio vatreno oružje.

Osumnjičeni s, kako je saopšteno iz tužilaštva, na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

- Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda i Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavljaju krivična dela Ubistvo u pokušaju i Nedozvolјena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Ranjeni Dušan K. Foto: Društvene Mreže

Kako se dodaje, sumnja se da je Jovan N.16. septembra oko 02:30 časova "ford fijestom" došao do jedne zgrade u Požeškoj ulici, gde je ispred zgrade prišao D.Đ, pokazao mu pištolj koji se nalazio za njegovim pojasom i zahtevao od nega da ga odvede do stana u kojem se nalazio oštećeni D.K.

- Nakon toga su zajedno liftom otišli do šestog sprata i prišli vratima stana, gde ih je čekao oštećeni D.K, pa je nakon verbalne rasprave sa oštećenim, osumnjičeni izvadio pištolj i ispalio jedan proektil u pravcu oštećenog, pogodivši ga u predelu stomaka i desne butine, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede. Jovan N. se potom liftom spustio do prizemlja i napustio zgradu, te seo u navedeno vozilo i udaljio se sa lica mesta, dok je oštećeni kolima Službe hitne pomoći prevežen na Urgentni centar - dodaje se u saopštenju.