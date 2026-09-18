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Bivša policajka Kristina K. (47) iz Sombora osuđena je danas u Višem sudu u Somboru na šest godina zatvora, a njen bivši partner Predrag B. (38) iz Vrbasa na 19 godina i šest meseci zatvora zbog ubistva slovenačkog državljanina Tomaža Kostelnika 2019.

Kako je sud utvrdio direktni izvršilac zločina bio je Predrag B.

Zločin se, prema navodima optužnice, dogodio 2019. ali je otkriven tek krajem jula 2024., kada su u voćnjaku pored Monoštorskog puta, nedaleko od Sombora, pronađeni ostaci državljanina Slovenije.

Optužnicom se Kristina, koja je radila kao policijski službenik Uprave granične policije, sumnjiči da je odvezla tadašnjeg partnera Predraga do jednog dela u okolini Sombora da uzme novac od državljanina Slovenije.

Ilustracija Foto: Kurir/M.S.

- Sumnja se da je državljanina Slovenije po imenu Tomaž, ubio Predrag B., tadašnji dečko Kristine K. na jednom salašu kod Sombora. Policijska službenica je, kako se sumnja, odvezla Predraga do napuštenog salaša gde je on trebalo da se sastane sa Slovencem. Navodno, kada su stigli, ona je ostala u autu, a Predrag B. je poneo njeno oružje. Između osumnjičenog i ubijenog, za koga se veruje da je bio povezan sa kriminalnim grupama, izbila je svađa i Predrag B. je, kako se sumnja, ispalio hice u njega - otkrio je ranije izvor Kurira detalje iz istrage.

Posle zločina, kako se sumnja, Predrag B. je zadržao pištolj policajke i nakon ubistva počeo da je ucenjuje, tražeći joj novac kako bi joj vratio pištolj iz kog je počinio likvidaciju.

- Prema odbrani koju je iznela Kristina K., dečko s kojim je učestvovala u zločinu počeo je da preti njoj i njenoj deci i traži novac kako bi joj vratio pištolj iz kog je pucao u čoveka. Ona je onda, u junu 2020. godine, prijavila da joj je pištolj ukraden, a tragove zločina pokušala je da prikrije s novim partnerom - podseća izvor.

Telo je, prema navodima iz istrage premestila sa Daliborom Š. na jednu lokaciju kraj Monoštorskog puta, gde ga je policija pronašla i identifikovala 2024. kao posmrtne ostatke državljanina Slovenije.