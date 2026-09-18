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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Jovan T. (79) zbog sumnje da je 16. septembra na Paliluli, u blizini tržnog centra Big, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa vozilom „subaru legacy" kojim je upravljao, na pešačkom prelazu udario oštećenu LJ.J, koja je usled zadobijenih povreda preminula.

- Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu. Nakon saslusanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu alternativno predložilo da Jovanu T. odredi pritvor ili meru zabrane napuštanja stana - saopšteno je iz tužilaštva.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teška dela protiv javnog saobraćaja.

- Postoji opravdana sumnja da se Jovan T. 16. septembra oko 15:30 časova na raskrsnici ulica Višnjičke i Diljenske na obeleženom pešačkom prelazu, gde je saobraćaj regulisan semaforom, nije pridržavao saobraćanih propisa iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, čime je ugrozio javni saobraćaj usled čega je nastupila smrt oštećene LJ.L. - saopšteno je iz tužilaštva.

Foto: Kurir

Dolaskom do neposredne blizine raskrenice ulica Višnjičke i Diljske, kako se navodi, Jovan T. je iznenada prešao u desnu kolovoznu traku i nastavio kretanje, te pre ulaska u raskrsnicu nije zaustavio vozilo ispred pešačkog prelaza i to kada mu je na semaforu bio zabranjen prolaz - crveno sfetlo, već je nastavio kretanje.

- Tom prilikom je prednjom desnom ugaonom stranom vozila udario oštećenu LJ.L. koja je kolovoz Višnjičke ulice prelazila na obeleženom pešačkom prelazu kada joj je za pešake bio dozvoljen prolaz - zeleno svetlo. Usled navedenog udarca oštećena je zadobila teške telesne povrede opasne po život od kojih je na licu mesta i preminula - navodi se kako se teška saobraćajna nesreća dogodila.