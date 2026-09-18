PROŠAO NA CRVENO SVETLO I USMRTIO ŽENU NA PEŠAČKOM PRELAZU: Saslušan Jovan T. (79) koji je izazvao tešku saobraćajnu nesreću na Karaburmi
- Jovan T. (79) saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je na Karaburmi, na pešačkom prelazu, udario ženu koja je preminula od povreda.
- Tužilaštvo navodi da je vozio kroz crveno svetlo i da je nakon saslušanja predložilo pritvor ili zabranu napuštanja stana.
- Na teret mu se stavlja krivično delo teška dela protiv javnog saobraćaja, a istraga je u toku.
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Jovan T. (79) zbog sumnje da je 16. septembra na Paliluli, u blizini tržnog centra Big, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa vozilom „subaru legacy" kojim je upravljao, na pešačkom prelazu udario oštećenu LJ.J, koja je usled zadobijenih povreda preminula.
- Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu. Nakon saslusanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu alternativno predložilo da Jovanu T. odredi pritvor ili meru zabrane napuštanja stana - saopšteno je iz tužilaštva.
Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teška dela protiv javnog saobraćaja.
- Postoji opravdana sumnja da se Jovan T. 16. septembra oko 15:30 časova na raskrsnici ulica Višnjičke i Diljenske na obeleženom pešačkom prelazu, gde je saobraćaj regulisan semaforom, nije pridržavao saobraćanih propisa iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, čime je ugrozio javni saobraćaj usled čega je nastupila smrt oštećene LJ.L. - saopšteno je iz tužilaštva.
Dolaskom do neposredne blizine raskrenice ulica Višnjičke i Diljske, kako se navodi, Jovan T. je iznenada prešao u desnu kolovoznu traku i nastavio kretanje, te pre ulaska u raskrsnicu nije zaustavio vozilo ispred pešačkog prelaza i to kada mu je na semaforu bio zabranjen prolaz - crveno sfetlo, već je nastavio kretanje.
- Tom prilikom je prednjom desnom ugaonom stranom vozila udario oštećenu LJ.L. koja je kolovoz Višnjičke ulice prelazila na obeleženom pešačkom prelazu kada joj je za pešake bio dozvoljen prolaz - zeleno svetlo. Usled navedenog udarca oštećena je zadobila teške telesne povrede opasne po život od kojih je na licu mesta i preminula - navodi se kako se teška saobraćajna nesreća dogodila.
U odnosu na navedenu težu posledicu, Jovan T. je, kako se sumnja, postupao iz nehata, jep je bio svestan da svojom radnom može dovesti do takve posledice, ali je olako držao da do toga neće doći ili da će to moći sprečiti.