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Na magistralnom putu u blizini Kragujevca, na deonici između Desimirovca i Cerovca došlo je do saobraćajnog incidenta, kada se u pokretu zapalilo teretno vozilo.

- Zapalilo se smeće u kamionu Javno-komunalnog preduzeća iz Kragujevca. Na lice mesta odmah su stigli vatrogasci-spasioci koji su uspeli da lokalizuju vatru - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Tačan uzrok požara za sada nije poznat.

U ovoj nezgodi nije bilo povređenih.

Kurir/Rina

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