Na putu kod Kragujevca došlo je do požara u teretnom vozilu, ali nije bilo povređenih. Vatrogasci su brzo reagovali.
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BUKTINJA NASRED MAGISTRALE Gori kamion na putu kod Kragujevca: Vatrogasci na licu mesta, saobraćaj usporen (VIDEO)
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Na magistralnom putu u blizini Kragujevca, na deonici između Desimirovca i Cerovca došlo je do saobraćajnog incidenta, kada se u pokretu zapalilo teretno vozilo.
- Zapalilo se smeće u kamionu Javno-komunalnog preduzeća iz Kragujevca. Na lice mesta odmah su stigli vatrogasci-spasioci koji su uspeli da lokalizuju vatru - kaže za RINU jedan od očevidaca.
Tačan uzrok požara za sada nije poznat.
U ovoj nezgodi nije bilo povređenih.
Kurir/Rina
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