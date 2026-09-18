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U Višem sudu u Beogradu u utorak počinje suđenje kik-bokseru Slobodanu M. (29) optuženom da je 20. juna prošle godine u okolini Lazarevca na podmukao način ubio Zorana L., a potom njegovo telo isekao na više delova u nameri da prikrije izvršenje krivičnog dela i bacio u Kolubaru.

Na pripremnom ročištu, koje je zatvoreno za javnost, odbrana i tužilaštvo će predložiti dokaze, dok će se optuženi kratko izjasniti o krivici.

Po završetku pripremnog ročišta sudija će zakazati glavni pretres, odnosno suđenje.

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Foto: Društvene Mreže

U optužnici, koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Beogradu, navedeno je da se sumnja da su se su se 20. juna oštećeni i okrivljeni automobilom okrivljenog marke "ford fokus", vraćali iz Barajeva seoskim putevima preko Pepelišta, tako što je vozilom upravljao Z. L, dok je okrivljeni sedeo na zadnjoj klupi vozila.

Zloupotrebivši poverenje oštećenog, optuženi ga je nagovorio da se odvezu do napuštenih kopova "Kolubare", gde su u 12.23 časa presekli Ibarsku magistralu kod drugog skretanja za kopove "Kolubara" i uputili se na tzv. Stari ibarski put, pa je okrivljeni upotrebom fizičke snage lišio života Z.L.

biznismen iz Lazarevca
Foto: printscreen/društvene mreže

Nakon toga ga je izvukao iz vozila i ostavio na nepoznatoj lokaciji unutar kopova "Kolubara", da bi se svojim vozilom udaljio sa lica mesta.

Optuženi se odvezao do adrese stanovanja oštećenog u Lazarevcu, gde je na parkingu stajalo otključano vozilo marke "sitroen CZ" u koje je okrivljeni stavio mobilni telefon oštećenog, a potom otišao do auto-perionice u Lazarevcu gde je oprao svoje vozilo "ford fokus" sa spoljne strane.

Potraga za raskomadanim telom  Foto: Boba Nikolić

Neutvrđenog dana svojim vozilom marke "ford fokus" optuženi je, kako se sumnja, otišao do mesta gde je ostavio telo oštećenog i isekao ga na više delova sa namerom da prikrije izvršenje krivičnog dela, pa je obe noge sada pokojog oštećenog bacio u reku Kolubaru, a potom je napustio lice mesta.

Desna noga sada pokojnog Z. L. pronađena je 23. juna prošle godine u reci Kolubari, dok je leva noga pronađena sutradan.

Beogradski mediji ranije su pisali da je motiv ubistva bio dug, odnosno da je optuženi oštećenom dugovao veću količinu novca.

Kurir.rs/Blic

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