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- Beograđanin M.P. koji je osumnjičen za ubistvo Branislava Milenkovića (24) napravio je svadbu samo nekoliko meseci nakon smrti nesrećnog Branislava, koji je preminuo posle zadobijenih teških povreda i 85 dana provedenih u komi! Ovo šokantno saznanje, uz činjenicu da je osumnjičeni nije u pritvoru, dodatno je uznemirilo porodicu Milenković nakon tragedije koja ih je zadesila, saznaje Kurir.

Podsetimo, M.P. tereti se da je 21. novembra 2025. u Makenzijevoj ulici na Vračaru nakon svađe sa Branislavom koji je krenuo u prodavnicu da kupi namirnice za slavu Aranđelovdan, prebio mladića, udarivši ga pesnicom u glavu.

Branislav Milenković Nenad Milenković Foto: Kurir.rs

Tri meseca pakla

U međuvremenu je trajala tromesečna porodična drama Milenkovića, jer je nesrećni mladić sve vreme bio u bolnici u komi i borio se za život. Preminuo je 14. februara 2026., a rodbina i prijatelji Branislava od tada svakodnevno čekaju pravdu - suđenje i presudu osumnjičenom.

Inače, M.P. koji je ranije trenirao boks, posle ovog nemilog događaja odmah je pušten da se brani sa slobode.

-Međutim, kao so na ranu došlo je saznanje da se M.P. oženio u julu! Posle svega što se dogodilo, on ne samo što se nalazi na slobodi, već je napravio svadbeno veselje sa muzikom u kući svojih roditelja, a pored kumova pozvao je oko 25 gostiju. Možete da zamislite kako je porodici ubijenog, dok oni tuguju sa Branislavom i idu na grbolje, čovek koji se tereti da ga usmrtio i naneo im toliki bol, se slobodno šeta i nastavlja da živi kao da se ništa nije dogodilo. Samim tim što se nalazi na slobodi može da utiče na svedoke, da pobegne iz zemlje - priča naš sagovornik blizak porodici žrtve.

Podsetimo, prema izjavama očevidaca, M. P. je kobnog dana izašao iz prodavnice i tada je započela verbalna rasprava, nakon čega je, kako se sumnja, M.P. udario Branislava u glavu koji je pao preko gelendera i udario temenom glave u pločnik. Policija je tada privela osumnjičenog za nanošenje povreda, koji je priznao delo, ali je i tvrdio da je postupao isključivo u samoodbrani.

Odloženo saslušanje

Predmet je prvobitno bio u nadležnosti Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje na nanošenje teške telesne povrede. Nakon Branislavove smrti i obdukcionog nalaza iz kog je proizašlo da je smrt bila nasilna, predmet je prosleden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje na teško delo protiv tela sa smrtnim ishodom. Istraga je u međuvremenu više puta bila odlagana, a poslednje saslušanje planirano za 24. avgust nije održano jer se pozvani svedoci, kao ni branilac osumnjičenog, nisu pojavili. M. P. se i dalje brani sa slobode.

Foto: Kurir/A.S.

Otac Nenad: Moj sin dobio je udarac u glavu i pao na beton Otac Branislava Milenkovića, Nenad ranije je rekao da njegov sin nije napao M. P. niti ga je prethodno udario, kao i da je na snimku video da Branislav nije imao gard za tuču. Prema njegovoj verziji, Branislav je stavio ruke na gelender i podigao jednu nogu, kada je dobio udarac od kog je pao i glavom udario o beton. Porodica stradalog mladića je i ranije tvrdila da se na snimku vidi da Branislav osumnjicenog nije ni dotakao, dok je M. P. od početka navodio da je postupao u samoodbrani.