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U spuškom istražnom zatvoru danas je, tokom posete, došlo do incidenta između pritvorenika Marija Miloševića i Radoslava Gila Stanišića, nakon čega je prema Stanišiću krenuo i Zoran Kažić, saznaju "Vijesti".

Prema jednom od izvora, najveću cenu platio je Kotoranin Igor Božović, koji je pokušavao da razdvoji zavađene "kavčane". Izvor tvrdi da ga je, dok je razdvajao tuču, nekoliko puta udario Mario Milošević.

Foto: Facebook

Prema rečima jednog od izvora, Milošević i Stanišić najprije su se koškali, nakon čega je bilo nasrtaja i zamahivanja. Nezvanični izvori iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), međutim, tvrde da je njihov službenik reagovao i sprečio fizički obračun.

Nakon njihove čarke, u metežu koji je nastao, umešao se Kažić i krenuo prema Stanišiću.

Radoslav Gile Stanišić Foto: Printscreen

"Službenik UIKS-a reagovao je i sprečio da incident preraste u ozbiljniji fizički obračun", tvrdi sagovornik iz UIKS-a.

Saznaje se da je u trenutku incidenta u prostoriji za posete bilo nekoliko pritvorenika označenih kao pripadnici kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela.

Uprava spuškog zatvora o incidentu je obavestila Upravu policije.

Foto: Youtube/RTCG