Slušaj vest

U spuškom istražnom zatvoru danas je, tokom posete, došlo do incidenta između pritvorenika Marija Miloševića i Radoslava Gila Stanišića, nakon čega je prema Stanišiću krenuo i Zoran Kažić, saznaju "Vijesti".

Prema jednom od izvora, najveću cenu platio je Kotoranin Igor Božović, koji je pokušavao da razdvoji zavađene "kavčane". Izvor tvrdi da ga je, dok je razdvajao tuču, nekoliko puta udario Mario Milošević.

8e1a9a2f50cdb8a69348875ac6415c1c.jpg
Foto: Facebook

Prema rečima jednog od izvora, Milošević i Stanišić najprije su se koškali, nakon čega je bilo nasrtaja i zamahivanja. Nezvanični izvori iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), međutim, tvrde da je njihov službenik reagovao i sprečio fizički obračun.

Nakon njihove čarke, u metežu koji je nastao, umešao se Kažić i krenuo prema Stanišiću.

stanisic.jpg
Radoslav Gile Stanišić Foto: Printscreen

"Službenik UIKS-a reagovao je i sprečio da incident preraste u ozbiljniji fizički obračun", tvrdi sagovornik iz UIKS-a.

Saznaje se da je u trenutku incidenta u prostoriji za posete bilo nekoliko pritvorenika označenih kao pripadnici kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela.

Uprava spuškog zatvora o incidentu je obavestila Upravu policije.

Spuž
Foto: Youtube/RTCG

Milošević je jedan od optuženih u predmetu za ubistvo Miodraga Kruščića, napad na novinarku Oliveru Lakić i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru. U decembru prošle godine prvostepeno je osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva Radomira Đuričkovića.

Kurir.rs/Vijesti

Ne propustiteHronika"ZVICER OPUŠTENO ŠETAO PO CRNOJ GORI IAKO SE ZNALO DA PRIPREMA UBISTVO ŠAKOVIĆA" Šok tvrdnja specijalnog tužioca Šoškića: Tih dana je i kontrolisan u saobraćaju
Zvicer Radoje.jpg
HronikaZVICERU ODUZETA SKUPOCENA BLINDA: Istražitelji veruju da je stečena kriminalom, a to nije jedino vozilo oduzeto od šefa kavačkog klana! (foto)
Radoje Zvicer
Hronika"EVO GA OVAJ NA PUMPU, ZAVRŠIĆEMO GA, MIČI SVE KAMERE" Prepiska kavčana dok su pokušavali da ubiju Krstovića: "Prodimila murija kako je auto izgoreo skroz"
Radoje Živković Milan Vujotić
Hronika"NAJPRIJE ŠTO MOGNE UBIĆEMO GA" Evo kako je Zvicerov rođak požurivao braću Stanišić da likvidiraju Krstovića: "Neka lipše prije zore, kad je bio dobar s liscem"
radoje-zivkovic.jpg