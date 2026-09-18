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Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Jovanu N. (27) osumnjičenom da je 16. septembra u hodniku zgrade u Požeškoj ulici, ispred stana na šestom spratu iz vatrenog oružja koje je neovlašćeno nosio, pokušao da liši života oštećenog D.K.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, rekla je portparol tog suda Ivona Čogurić.

Osumnjičeni se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavljaju krivična dela ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Foto: Društvene Mreže

Detalji drame

Sumnja se da je Jovan N. 16. septembra oko 0.30 časova putničkim motornim vozilom marke ''Ford fiesta'' došao do jedne zgrade u Požeškoj ulici, gde je ispred zgrade prišao D.Đ, pokazao mu pištolj koji se nalazio za njegovim pojasom i zahtevao od nega da ga odvede do stana u kojem se nalazio oštećeni D.K.

Nakon toga su zajedno liftom otišli do šestog sprata i prišli vratima stana, gde ih je čekao oštećeni D.K, pa je nakon verbalne rasprave sa oštećenim, osumnjičeni izvadio pištolj i ispalio jedan projektil u pravcu oštećenog, pogodivši ga u predelu stomaka i desne butine, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede.

Jovan N. se potom liftom spustio do prizemlja i napustio zgradu, te seo u navedeno vozilo i udaljio se sa lica mesta, dok je oštećeni kolima Službe hitne pomoći prevezen na Urgentni centar.

Prilikom pretresa jednog lokala na teritoriji GO Novi Beograd izvršenog na osnovu naredbe Višeg suda u Beogradu u kupatilu u kofi pronađen je i oduzet poluautomatski pištolj marke "Crvena zastava" sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazio jedan metak, a koji pištolj je, kako se sumnja, Jovan N. imao kod sebe prilikom izvršenja krivičnog dela.