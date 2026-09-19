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U centru Beograda jutros oko 5 sati ujutru došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je učestovalo više vozila.

Saobraćajna nesreća se dogodila na Zelenom vencu, a prema prvim informacijama, u nesreći je učestvovalo više vozila.

Navodno, u pitanju su motor, autobus i najmanje dva vozila.

Kako prenosi Blic.rs, autobus je sleteo sa puta i prešao u suprotan smer, nakon čega se zakucao u zgradu.

Stanje učesnika saobraćajne nesreće nije poznato.

Kurir.rs

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