JEZIVI PRIZORI NAKON NESREĆE NA ZELENOM VENCU: Autobus udario u dva taksija pa se zakucao u zgradu, pet osoba povređeno! (foto+video)
- Na Zelenom vencu autobus na liniji 53 izgubio je kontrolu, udario u dva taksija i završio u zgradi pored stajališta.
- Pet osoba je lakše povređeno.
Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u centru Beograda, na Zelenom vencu, a u njoj je učestvovalo više vozila i povređeno je pet osoba.
Do saobraćajke je došlo oko 4.28 sati, kada je autobus na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom i udario u dva taksi vozila, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Kako se vidi na snimcima očevidaca koji su osvanuli na društvenim mrežama, autobus je sleteo sa puta i prešao u suprotan smer, nakon čega je udario u zgradu u blizini autobuskog stajališta "Zeleni venac", u pravcu ka Novom Beogradu. Odmah pored mesta gde je autobus udario u zgradu, nalaze se apoteka i ograda podzemnog prolaza, koje je izbegao.
U ovoj saobraćajnoj nesreći pet osoba je lakše povređeno. Muškarac star 53 godine i četiri devojke od dvadesetak godina zbrinuti su na licu mesta i prevezeni u Urgentni centar.
(Blic)