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Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u centru Beograda, na Zelenom vencu, a u njoj je učestvovalo više vozila i povređeno je pet osoba.

Do saobraćajke je došlo oko 4.28 sati, kada je autobus na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom i udario u dva taksi vozila, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Kako se vidi na snimcima očevidaca koji su osvanuli na društvenim mrežama, autobus je sleteo sa puta i prešao u suprotan smer, nakon čega je udario u zgradu u blizini autobuskog stajališta "Zeleni venac", u pravcu ka Novom Beogradu. Odmah pored mesta gde je autobus udario u zgradu, nalaze se apoteka i ograda podzemnog prolaza, koje je izbegao.

1/5 Vidi galeriju Autobus se zakucao u zgradu na Zelenom vencu Foto: Screenshot RTS, Kurir/M.B.

U ovoj saobraćajnoj nesreći pet osoba je lakše povređeno. Muškarac star 53 godine i četiri devojke od dvadesetak godina zbrinuti su na licu mesta i prevezeni u Urgentni centar.