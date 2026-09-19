UHAPŠEN DILER U NOVOM SADU: U stanu mu našli kilu kokaina i opremu za pakovanje droge!
- U Novom Sadu je uhapšen A.R. (30) zbog sumnje da je neovlašćeno proizvodio i stavljao u promet drogu.
- Policija je u stanu koji je koristio pronašla 1.178 grama kokaina i 150 grama marihuane
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su mladića A.R. (30) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prema saopštenju MUP, osumnjičeni je lišen slobode u stanu koji je koristio.
Prilikom detaljnog pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, policijski službenici su pronašli i zaplenili 1.178 grama kokaina visoke čistoće, 150 grama marihuane, digitalnu vagu za precizno merenje, vakumirku i veliku količinu zip-kesica namenjenih za pakovanje, novac i mobilni telefon za koji se sumnja da je korišćen pri izvršenju krivičnog dela.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom A. R. je određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje.