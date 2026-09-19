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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su mladića A.R. (30) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prema saopštenju MUP, osumnjičeni je lišen slobode u stanu koji je koristio.

Prilikom detaljnog pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, policijski službenici su pronašli i zaplenili 1.178 grama kokaina visoke čistoće, 150 grama marihuane, digitalnu vagu za precizno merenje, vakumirku i veliku količinu zip-kesica namenjenih za pakovanje, novac i mobilni telefon za koji se sumnja da je korišćen pri izvršenju krivičnog dela.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom A. R. je određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje.

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