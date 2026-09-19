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Nakon smrti Beriše A. (51), koji je 9. septembra svirepo ubijen u Urovcima, kod Obrenovca, pokrenuta je velika akcija hapšenja u kojoj je privedeno 14 osoba.

Po nalogu tužilaštva, policija je stavila lisice na ruke 14 osoba kojima je određeno zadržavanje do 48 sati.

I pored višednevne nadljudske borbe lekara, nesrećni čovek je podlegao jezivim povredama šest dana nakon zločina, 15. septembra.

Podsetimo, ubistvu je prethodila porodična drama. Žena je, bežeći od nasilnog bivšeg partnera, potražila spas u kući svojih roditelja u Urovcima. Međutim, nasilnik nije želeo da prihvati njen odlazak, već je organizovao pravu "kaznenu ekspediciju".

Mesto zločina u Urovcima Foto: Kurir

Pred kuću nesrećne žene doputovala je kolona od čak devet automobila u kojima se nalazilo više od 30 naoružanih muškaraca. Čim su izašli iz vozila, bezočno su nasrnuli na ukućane.

U opštem metežu i haosu, nesrećni Beriša A., koji je branio ženu, dobio je silovit udarac sekirom direktno u glavu. Dok je nepomično i bez svesti ležao na asfaltu, napadači su pokazali nezapamćenu svirepost - automobilom marke "audi A6" prešli su preko njegovog tela, a zatim pobegli u nepoznatom pravcu.

Prema nezvaničnim informacijama, nakon privođenja nekoliko ključnih osumnjičenih izričito je odbilo da ode na poligrafsko testiranje.

Zbog tragične smrti žrtve, u čitav slučaj se uključuje i Više javno tužilaštvo u Beogradu.