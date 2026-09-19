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Nakon svirepog ubistva Ljiljane B. (57) u Novom Sadu, za koje je osumnjičen njen sin A.B. (21), oglasile su se komšije porodice koje su u potpunom šoku nakon brutalnog zločina.

Podsetimo, nesrećna Ljiljana ubijena je jutros oko 4 sata u svom stanu u novosadskom naselju Grbavica, a komšije su izjavile da su prethodno oko 3 sata čuli žestoku svađu između nje i njenog sina, pa su stanari zgrade pozvali policiju, ali kada su došli Ljiljana je već bila usmrćena nožem, a njen sin je policajcima navodno odmah priznao zločin u stanu, nakon čega je priveden.

Kako saznajemo, Ljiljana je u tom stanu živela sa suprugom i sinom dugi niz godina.

- To je jedna divna porodica, jako ih dobro poznajem. Nikada do sad nije bilo nasilnih scena kod njih, niti drugih problema, zato me je ovo sada potpuno zateklo i zaprepastilo.

Ne mogu da verujem da bi iko digao ruku na našu divnu Ljilju, pogotovo njen sin. Ja nisam čula tu buku sinoć jer sam nekoliko spratova iznad njih i spavala sam - priča jedna komšinica za Kurir.

Ona pretpostavlja da Ljiljanin suprug nije bio kod kuće u vreme zločina.

- On da je bio kod kuće sigurno bi je odbranio i spasao. Izgleda da je bio odsutan zbog posla, jer često ide u nadnicu. O njihovom sinu ne znam puno. Kad god sam Ljilju pitala kako je on, žalila bi se kako po ceo dan sedi u kući i igra igrice, i da je uvek nervozan, kao i da su te igrice uvek nasilne, sa nekim pucnjavama i klanjima ljudi. Možda je sinoć to igrao celu noć i njoj je bilo bučno, pa je tako došlo do svađe. Jadna naša Ljilja, da joj sin tako presudi. Tako je bila dobra i mila žena, uvek nasmejana - ističe prijateljica ubijene žene.

Kako smo ranije pisali, A.B. je navodno čim je otvorio vrata polici rekao da je ubio majku. Policija je tada obavila uviđaj i njemu stavila lisice na ruke, a on je izveden iz zgrade oko 6 sati. Određen mu je prtivor do 48 sati, nakon čega će biti odveden u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu na saslušanje.

Na Instagram stanici 192 osvanuli su snimci sa lica mesta i trenuci privođenja osumnjičenog A.B.

Kako su saopštili iz novosadske Hitne pomoći poziv su primili u 3.22 od pripadnika MUP-a, na adresi Alekse Šantića broj 66, u novosadskom naselju Grbavica.