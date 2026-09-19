MAJKA I SIN PROVALILI KOD STARICE U KUĆU USRED NOĆI: Ukrali joj 92.000 evra i zlato - nezapamćeni horor u Sokobanji!
- Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu zadržani su C. D. (46) i njen sin M. J. (24) iz Dolova kod Pančeva zbog sumnje za razbojništvo u Sokobanji.
- Sumnja se da su u noći između 14. i 15. septembra upali u kuću starice T. B. (86), savladali je fizičkom silom i odneli 92.000 evra i zlatni nakit.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu određeno je zadržavanje C. D. (46) i njenom sinu M. J. (24) iz Dolova kod Pančeva zbog sumnje da su u Sokobanji izveli razbojništvo i od starice T. B. (86) oteli ogromnu sumu novca i dragocenosti.
Njima se na teret stavlja da su izvršili krivično delo razbojništvo u saizvršilaštvu.
Prema prvim informacijama, filmska pljačka odigrala se u noći između 14. i 15. septembra. Osumnjičeni majka i sin su upali u porodičnu kuću oštećene T. B. u Sokobanji.
- Oni su primenom fizičke sile savladali nemoćnu staricu, a potom iz kuće odneli čak 92.000 evra u gotovini, kao i veću količinu zlatnog nakita - navodi izvor upoznat sa slučajem.
Nakon operativnog rada policije, osumnjičeni su locirani i lišeni slobode. Određeno im je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Nišu.
(Blic)