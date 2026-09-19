Slušaj vest

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu određeno je zadržavanje C. D. (46) i njenom sinu M. J. (24) iz Dolova kod Pančeva zbog sumnje da su u Sokobanji izveli razbojništvo i od starice T. B. (86) oteli ogromnu sumu novca i dragocenosti.

Njima se na teret stavlja da su izvršili krivično delo razbojništvo u saizvršilaštvu.

Prema prvim informacijama, filmska pljačka odigrala se u noći između 14. i 15. septembra. Osumnjičeni majka i sin su upali u porodičnu kuću oštećene T. B. u Sokobanji.

- Oni su primenom fizičke sile savladali nemoćnu staricu, a potom iz kuće odneli čak 92.000 evra u gotovini, kao i veću količinu zlatnog nakita - navodi izvor upoznat sa slučajem.

Nakon operativnog rada policije, osumnjičeni su locirani i lišeni slobode. Određeno im je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Nišu.

(Blic)

Ne propustiteHronikaDRAMA U NOVOM SADU: Lopov napao čoveka dok je izlazio iz automobila i pokušao da mu skine skupoceni sat!
policija
HronikaPRETUKAO APOTEKARA ZBOG PAZARA, PRE TOGA OPLJAČKAO PRODAVNICU! Uhapšen Nišlija, evo šta mu se sve stavlja na teret
455.jpg
HronikaUHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA NAPAD NA DEKANA FILOZOFSKOG FAKULTETA: Prišao mu s leđa, pa ga udario! Istog dana napao i 18-godišnjaka
IMG_20260317_090420.jpg
HronikaPRETILI TAKSISTI, PA MU POSLE VOŽNJE OTELI DVA TELEFONA I POBEGLI! Uhapšena dvojica razbojnika iz Subotice, privedeni tužiocu!
hapsenje.jpg