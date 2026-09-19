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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu određeno je zadržavanje C. D. (46) i njenom sinu M. J. (24) iz Dolova kod Pančeva zbog sumnje da su u Sokobanji izveli razbojništvo i od starice T. B. (86) oteli ogromnu sumu novca i dragocenosti.

Njima se na teret stavlja da su izvršili krivično delo razbojništvo u saizvršilaštvu.

Prema prvim informacijama, filmska pljačka odigrala se u noći između 14. i 15. septembra. Osumnjičeni majka i sin su upali u porodičnu kuću oštećene T. B. u Sokobanji.

- Oni su primenom fizičke sile savladali nemoćnu staricu, a potom iz kuće odneli čak 92.000 evra u gotovini, kao i veću količinu zlatnog nakita - navodi izvor upoznat sa slučajem.