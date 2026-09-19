OVO SU LJILJANA I NJEN SIN KOJI JE REKAO POLICIJI DA JU JE UBIO: Nesrećna majka nađena mrtva u stanu, komšije pokušale da je spasu! (foto)
- U Novom Sadu je ubijena Ljiljana B. (57), a za zločin se sumnjiči njen sin A.B. (21), koji je uhapšen na licu mesta.
- Komšije su čule žestoku svađu u zgradi na Grbavici i pozvale policiju, koja je zatekla telo žene sa ranama od noža.
- Osumnjičenom je određen pritvor do 48 sati, a potom će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.
Rođaci i prijatelji tuguju za ubijenom Ljiljanom B. (57) iz Novog Sada, a sumnja se da joj je jutros oko 3 sata sin A.B. (21) presudio nožem, a onda sve priznao policiji. On je uhapšen na licu mesta i odveden u pritvor do 48 sati.
Koliko je nesrećna majka volela sina svedoči i to da je njegovu fotografiju držala kao pozadinu na svom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk.
Međutim, kako smo pisali, jutros je prema rečima komšija iz njihove zgrade u naselju Grbavica došlo do stravične svađe između majke i sina, koja je mnoge stanare trgla iz sna. Oni su odmah pozvali policiju u nadi će je spasti, ali su oni dolaskom na adresu zatekli Ljiljanino telo sa ranama od noža i A.B. pored nje, koji im je navodno odmah rekao da ju je ubio.
Ljiljanina prijateljica i komšinica ispričala je ranije za Kurir da pretpostavlja da Ljiljin suprug nije bio kod kuće u vreme zločina.
- On da je bio kod kuće sigurno bi je odbranio i spasao. Izgleda da je bio odsutan zbog posla, jer često ide u nadnicu. O njihovom sinu ne znam puno. Kad god sam Ljilju pitala kako je on, žalila bi se kako po ceo dan sedi u kući i igra igrice, i da je uvek nervozan, kao i da su te igrice uvek nasilne, sa nekim pucnjavama i klanjima ljudi. Možda je sinoć to igrao celu noć i njoj je bilo bučno, pa je tako došlo do svađe. Jadna naša Ljilja, da joj sin tako presudi. Tako je bila dobra i mila žena, uvek nasmejana - ističe prijateljica ubijene žene.
Policija je obavila uviđaj i A.B. stavila lisice na ruke, a iz zgrade je izveden oko 6 sati. Određen mu je prtivor do 48 sati, nakon čega će biti odveden u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu na saslušanje.
Na Instagram stanici 192 osvanuli su snimci sa lica mesta i trenuci privođenja osumnjičenog A.B.