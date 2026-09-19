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Rođaci i prijatelji tuguju za ubijenom Ljiljanom B. (57) iz Novog Sada, a sumnja se da joj je jutros oko 3 sata sin A.B. (21) presudio nožem, a onda sve priznao policiji. On je uhapšen na licu mesta i odveden u pritvor do 48 sati.

Koliko je nesrećna majka volela sina svedoči i to da je njegovu fotografiju držala kao pozadinu na svom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk.

1/6 Vidi galeriju Ubistvo majke u Novom Sadu Foto: RINA

Međutim, kako smo pisali, jutros je prema rečima komšija iz njihove zgrade u naselju Grbavica došlo do stravične svađe između majke i sina, koja je mnoge stanare trgla iz sna. Oni su odmah pozvali policiju u nadi će je spasti, ali su oni dolaskom na adresu zatekli Ljiljanino telo sa ranama od noža i A.B. pored nje, koji im je navodno odmah rekao da ju je ubio.

Ljiljanina prijateljica i komšinica ispričala je ranije za Kurir da pretpostavlja da Ljiljin suprug nije bio kod kuće u vreme zločina.

Ljiljana B. i njen sin A.B. Foto: Facebook, screenshot IG/192_rs

- On da je bio kod kuće sigurno bi je odbranio i spasao. Izgleda da je bio odsutan zbog posla, jer često ide u nadnicu. O njihovom sinu ne znam puno. Kad god sam Ljilju pitala kako je on, žalila bi se kako po ceo dan sedi u kući i igra igrice, i da je uvek nervozan, kao i da su te igrice uvek nasilne, sa nekim pucnjavama i klanjima ljudi. Možda je sinoć to igrao celu noć i njoj je bilo bučno, pa je tako došlo do svađe. Jadna naša Ljilja, da joj sin tako presudi. Tako je bila dobra i mila žena, uvek nasmejana - ističe prijateljica ubijene žene.

Policija je obavila uviđaj i A.B. stavila lisice na ruke, a iz zgrade je izveden oko 6 sati. Određen mu je prtivor do 48 sati, nakon čega će biti odveden u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu na saslušanje.