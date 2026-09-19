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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Marko Z. (20) zbog postojanja osnova sumnje da je septembra 2026. godine neovlašćeno stavljao u promet supstance koje su proglašene za opojnu drogu i neovlašćeno radi prodaje držao skoro 30 kilograma opojne droge kanabis.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

- Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Postoji opravdana sumnja da je 17. septembra 2026. godine oko 19 časova Marko Z. izašao iz jedne stambene zgrade na teritoriji GO Grocka, noseći jednu treger torbu u rukama, u kojoj su bila upakovana lična dokumenta na drugo ime, jedan mobilni telefon i 252,41 grana opojne droge kanabis.

- Potom je peške krenuo niz ulicu, pa se zaustavio kod slepog dela ulice gde je na isto mesto stigao automobil marke „Fiat", te je NN licu koje je upravljalo vozilom predao navedenu torbu, a potom krenuo peške da se vraća ka stambenoj zgradi iz koje je prethodni izašao. NN lice se navedenim vozilom zaputilo u smeru ka Ustaničkoj ulici, ali se uočivši policijske službenike koji su ga pratili, zaustavio i izašao iz vozila te se trčećim korakom udaljio u nepoznatom pravcu - dodaju iz VJT.