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Zatvorska tuča kao na filmu odigrala se u subotu u Istražnom zatvoru u Spužu, kada su se sukobili pritvorenici označeni kao pripadnici kavačkog klana, Mario Milošević i Radoslav Gile Stanišić.

Do incidenta je došlo prilikom poseta, kada je Mario Milošević krenuo da izlazi iz prostorije za posete, ali je na trenutak stao iza Radoslava Stanišića, koji je sedeo okrenut leđima i razgovarao sa majkom i sestrom.

- Tada je Milošević krenuo da vređa Stanišića, nakon čega je ovaj ustao. Tada je Milošević pesnicama nasrnuo na njega, ali mu ni Stanišić u kraćoj razmeni udaraca nije ostao dužan - ispričao je izvor blizak slučaju za crnogorske Vijesti.

Nezvanični izvori iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), međutim, tvrde da je njihov službenik munjevito reagovao i sprečio teži fizički obračun.

Spuž Foto: YouTube prtscr / Al Jazeera Balkans

Jedan od čuvara je Stanišića odvukao do vrata, a potom se još jedan pritvorenik uključio u sukob – popeo se na klupu i zatim nogom silovito udario Stanišića.

– Nakon toga Miloševića je pokušao da umiri Igor Božović, ali ga je Milošević udario, još više se zalećući ka njemu, da bi ga zaustavili službenici UIKS-a. U prostoriju za posete brzo je stiglo i pojačanje i dalji incidenti su sprečeni – opisao je izvor i dodao da je Stanišića napao i Zoran Kažić.

Vođa kavčana Igora Božovića srpska i crnogorska policija i obaveštajne službe označavaju kao visokorangiranog člana kavačkog kriminalnog klana. Zajedno sa Slobodanom Kašćelanom i Radojem Zvicerom važi za vođu kavačkog kriminalnog klana, a tereti se za stvaranje kriminalne organizacije.

U trenutku incidenta u prostoriji za posete bilo je nekoliko pritvorenika označenih kao pripadnici kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela.

Milošević je jedan od optuženih u predmetu za ubistvo Miodraga Kruščića, napad na novinarku Oliveru Lakić i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru. U decembru prošle godine prvostepeno je osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva Radomira Đuričkovića.

Mario Milošević Foto: Facebook

Stanišić je krajem avgusta uhapšen po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva Igora Krstovića, teško ranjenog 28. januara 2020. godine u Zeti. Zajedno sa njim tada su uhapšeni njegov brat od strica Saša Stanišić, Raško Džankić i njegova supruga Radmila.

Kažiću se, između ostalog, sudi u predmetu u kojem Specijalno državno tužilaštvo njega, Slobodana Kašćelana, Radoja Zvicera i druge optužene tereti za stvaranje kriminalne organizacije i ubistvo Podgoričanina Nikole Stanišića u avgustu 2020. godine. Kažića tužilaštvo tereti i kao člana kriminalne organizacije obuhvaćene predmetom za ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića i otmicu i ubistvo Mila Radulovića zvanog Kapetan.

Igor Božović Foto: Printscreen/Youtube

U Spužu je ranijih godina zabeležen veliki broj napada u kojima su učesnici pripadnici kavačkog i škaljarskog klana.

Božovića polili vrelim uljem

Pre tačno 10 godina, Igor Božović je bio napadnut u zatvoru zbog rata sa škaljarcima. Jovan Jovanović, označen kao pripadnik škaljarskog klana, je 2016. godine u Spužu prosuo vrelo ulje Igoru na lice. Jovanović je zbog ovog incidenta osuđen na 13 meseci zatvora.

Đurić ubijen iz snajpera

Dalibor Đurić, navodni pripadnik škaljarskog klana, ubijen je iz snajperske puške 22. septembra 2016. godine u poluotvorenom odeljenju zatvora u Spužu. U februaru 2025. godine, nakon više od osam godina, ovo ubistvo je rešeno. Podignuta je optužnica koja tereti Srđana Popovića i Bobana Milića kao saizvršioce u teškom ubistvu, dok se Nenad Neno Kaluđerović tereti za teško ubistvo putem pomaganja. Milić i Kaluđerović su u bekstvu, pa je za njima raspisana poternica i određen im je pritvor. Jedini dostupan pravosuđu je Srđan Popović.

Radoslav Gile Stanišić Foto: Printscreen

Vukotića hteli da raznesu dronom

Plan za napad dronom sa eksplozivom na pokojnog Jovana Vukotića u Istražnom zatvoru u Spužu osmišljen je tokom 2020. godine od strane vođa supraničkog „kavačkog klana“, Radoja Zvicera i Milana Vujotića. Plan je predviđao da dron bezbedno uleti u zatvorski krug i eksplodira tokom Vukotićeve uobičajene šetnje, ali ova sofisticirana likvidacija na kraju nije realizovana. Vukotić je ubijen 8. septembra 2022. godine u Turskoj. Prema presudi, turska mafija je po nalogu kavačkog klana locirala i likvidirala vođu škaljaraca. Osam učesnika u ubistvu osuđeno je na stroge kazne.

Ranko Radulović Foto: Dan

Drecun izbo Radulovića u leđa