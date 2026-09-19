VOĐA KAVČANA ULETEO U TUČU SVOJIH VOJNIKA, PA DOBIO BATINE: Ovo su najveći okršaji u zatvoru - Božovića polili vrelim uljem, za Vukotića spremili dron...
- U Istražnom zatvoru u Spužu izbila je tuča među pritvorenicima označenim kao pripadnici kavačkog klana, a sukob su prekinuli službenici UIKS-a.
- U incidentu su učestvovali Mario Milošević, Radoslav Gile Stanišić i Igor Božović, koji je pokušao da smiri sukob, ali je i sam udaren.
Zatvorska tuča kao na filmu odigrala se u subotu u Istražnom zatvoru u Spužu, kada su se sukobili pritvorenici označeni kao pripadnici kavačkog klana, Mario Milošević i Radoslav Gile Stanišić.
Do incidenta je došlo prilikom poseta, kada je Mario Milošević krenuo da izlazi iz prostorije za posete, ali je na trenutak stao iza Radoslava Stanišića, koji je sedeo okrenut leđima i razgovarao sa majkom i sestrom.
- Tada je Milošević krenuo da vređa Stanišića, nakon čega je ovaj ustao. Tada je Milošević pesnicama nasrnuo na njega, ali mu ni Stanišić u kraćoj razmeni udaraca nije ostao dužan - ispričao je izvor blizak slučaju za crnogorske Vijesti.
Nezvanični izvori iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), međutim, tvrde da je njihov službenik munjevito reagovao i sprečio teži fizički obračun.
Jedan od čuvara je Stanišića odvukao do vrata, a potom se još jedan pritvorenik uključio u sukob – popeo se na klupu i zatim nogom silovito udario Stanišića.
– Nakon toga Miloševića je pokušao da umiri Igor Božović, ali ga je Milošević udario, još više se zalećući ka njemu, da bi ga zaustavili službenici UIKS-a. U prostoriju za posete brzo je stiglo i pojačanje i dalji incidenti su sprečeni – opisao je izvor i dodao da je Stanišića napao i Zoran Kažić.
Igora Božovića srpska i crnogorska policija i obaveštajne službe označavaju kao visokorangiranog člana kavačkog kriminalnog klana. Zajedno sa Slobodanom Kašćelanom i Radojem Zvicerom važi za vođu kavačkog kriminalnog klana, a tereti se za stvaranje kriminalne organizacije.
U trenutku incidenta u prostoriji za posete bilo je nekoliko pritvorenika označenih kao pripadnici kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela.
Milošević je jedan od optuženih u predmetu za ubistvo Miodraga Kruščića, napad na novinarku Oliveru Lakić i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru. U decembru prošle godine prvostepeno je osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva Radomira Đuričkovića.
Stanišić je krajem avgusta uhapšen po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva Igora Krstovića, teško ranjenog 28. januara 2020. godine u Zeti. Zajedno sa njim tada su uhapšeni njegov brat od strica Saša Stanišić, Raško Džankić i njegova supruga Radmila.
Kažiću se, između ostalog, sudi u predmetu u kojem Specijalno državno tužilaštvo njega, Slobodana Kašćelana, Radoja Zvicera i druge optužene tereti za stvaranje kriminalne organizacije i ubistvo Podgoričanina Nikole Stanišića u avgustu 2020. godine. Kažića tužilaštvo tereti i kao člana kriminalne organizacije obuhvaćene predmetom za ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića i otmicu i ubistvo Mila Radulovića zvanog Kapetan.
U Spužu je ranijih godina zabeležen veliki broj napada u kojima su učesnici pripadnici kavačkog i škaljarskog klana.
Božovića polili vrelim uljem
Pre tačno 10 godina, Igor Božović je bio napadnut u zatvoru zbog rata sa škaljarcima. Jovan Jovanović, označen kao pripadnik škaljarskog klana, je 2016. godine u Spužu prosuo vrelo ulje Igoru na lice. Jovanović je zbog ovog incidenta osuđen na 13 meseci zatvora.
Đurić ubijen iz snajpera
Dalibor Đurić, navodni pripadnik škaljarskog klana, ubijen je iz snajperske puške 22. septembra 2016. godine u poluotvorenom odeljenju zatvora u Spužu. U februaru 2025. godine, nakon više od osam godina, ovo ubistvo je rešeno. Podignuta je optužnica koja tereti Srđana Popovića i Bobana Milića kao saizvršioce u teškom ubistvu, dok se Nenad Neno Kaluđerović tereti za teško ubistvo putem pomaganja. Milić i Kaluđerović su u bekstvu, pa je za njima raspisana poternica i određen im je pritvor. Jedini dostupan pravosuđu je Srđan Popović.
Vukotića hteli da raznesu dronom
Plan za napad dronom sa eksplozivom na pokojnog Jovana Vukotića u Istražnom zatvoru u Spužu osmišljen je tokom 2020. godine od strane vođa supraničkog „kavačkog klana“, Radoja Zvicera i Milana Vujotića. Plan je predviđao da dron bezbedno uleti u zatvorski krug i eksplodira tokom Vukotićeve uobičajene šetnje, ali ova sofisticirana likvidacija na kraju nije realizovana. Vukotić je ubijen 8. septembra 2022. godine u Turskoj. Prema presudi, turska mafija je po nalogu kavačkog klana locirala i likvidirala vođu škaljaraca. Osam učesnika u ubistvu osuđeno je na stroge kazne.
Drecun izbo Radulovića u leđa
Nikola Drecun, označen kao vojnik kavačkog klana, je 3. juna 2020. godine tokom zatvorske šetnje iskoristio trenutak kada su se otvarala vrata, utrčao u zabranjenu zonu, krug u kom je bio Ranko Radulović, navodno blizak škaljarskom klanu, i zadao mu dva uboda u leđa. Istraga je utvrdila da je Drecun napao Radulovića metalnim makazama koje je prethodno uspeo da ukrade iz zatvorske ambulante. Raduloviću vitalni organi nisu bili ugroženi, prevezen je u Urgentni centar u Podgorici, gde su mu sanirane rane, nakon čega je brzo vraćen u Istražni zatvor. Drecunu se sudi za pokušaj ubistva, a u odbrani je tvrdio da je sve organizovao sam jer mu je Radulović navodno pretio.