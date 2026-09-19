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Jubilarne 15. Radničko-sportske igre Nezavisnog sindikata policije održavaju se od 17. do 20. septembra 2026. godine u kompleksu hotela „Imperial Palace“ u Sunčevom Bregu, u Republici Bugarskoj.

Ovogodišnje igre okupile su više od 1.500 učesnika iz cele Srbije, što ih čini najmasovnijim u dosadašnjoj istoriji Nezavisnog sindikata policije. Dana 18. septembra 2026. godine svečano su otvorene 15. Radničko-sportske igre Nezavisnog sindikata policije. Igre je zvanično otvorio predsednik Predsedništva Nezavisnog sindikata policije Goran Lazić.

Svečanost je svojim prisustvom uveličao i ambasador Republike Srbije u Republici Bugarskoj, Njegova ekselencija gospodin Milan Ravić.

Takmičari se nadmeću u sledećim ekipnim sportovima:

- malom fudbalu,

- košarci,

- odbojci na pesku.

U pojedinačnim sportovima takmiče se u:

- stonom tenisu,

- pikadu.

Kao specijalna disciplina predviđeno je i nadvlačenje konopca.

Jubilarne igre nastavljaju dugogodišnju tradiciju okupljanja članova Nezavisnog sindikata policije kroz sport, druženje i kolegijalnost. Pored takmičarskog duha i fer-pleja, poseban značaj imaju upoznavanje i povezivanje kolega iz različitih delova Srbije.