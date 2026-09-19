RADNIČKO-SPORTSKE IGRE U BUGARSKOJ: Više od 1.500 policajaca u nadmetanju
- Jubilarne 15. Radničko-sportske igre Nezavisnog sindikata policije održavaju se od 17. do 20. septembra u Sunčevom Bregu, u Bugarskoj.
- Ovogodišnje igre okupile su više od 1.500 učesnika iz cele Srbije, što je najviše do sada u istoriji sindikata.
Jubilarne 15. Radničko-sportske igre Nezavisnog sindikata policije održavaju se od 17. do 20. septembra 2026. godine u kompleksu hotela „Imperial Palace“ u Sunčevom Bregu, u Republici Bugarskoj.
Ovogodišnje igre okupile su više od 1.500 učesnika iz cele Srbije, što ih čini najmasovnijim u dosadašnjoj istoriji Nezavisnog sindikata policije. Dana 18. septembra 2026. godine svečano su otvorene 15. Radničko-sportske igre Nezavisnog sindikata policije. Igre je zvanično otvorio predsednik Predsedništva Nezavisnog sindikata policije Goran Lazić.
Svečanost je svojim prisustvom uveličao i ambasador Republike Srbije u Republici Bugarskoj, Njegova ekselencija gospodin Milan Ravić.
Takmičari se nadmeću u sledećim ekipnim sportovima:
- malom fudbalu,
- košarci,
- odbojci na pesku.
U pojedinačnim sportovima takmiče se u:
- stonom tenisu,
- pikadu.
Kao specijalna disciplina predviđeno je i nadvlačenje konopca.
Jubilarne igre nastavljaju dugogodišnju tradiciju okupljanja članova Nezavisnog sindikata policije kroz sport, druženje i kolegijalnost. Pored takmičarskog duha i fer-pleja, poseban značaj imaju upoznavanje i povezivanje kolega iz različitih delova Srbije.
Ovogodišnji rekordan broj učesnika potvrđuje značaj koji Radničko-sportske igre imaju u životu i aktivnostima Nezavisnog sindikata policije.