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Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Lazarevca izveli su danas uspešnu i izuzetno zahtevnu akciju spasavanja u mestu Šopići, gde su iz bunara dubokog čak 13 metara uspešno izvukli mlađeg muškarca.

Prema nezvaničnim informacijama, do drame je došlo kada se mladić spustio u bunar kako bi obavio radove na vodovodnim cevima. Tokom rada u uskom prostoru, u jednom trenutku se zaglavio. Zbog skučenošću prostora i nedostatka vazduha uhvatila ga je panika, nakon čega su očevici odmah pozvali pomoć.

Dojava je vatrogasnoj jedinici upućena u 12.54 časova, a petorica spasilaca sa jednim vozilom stigla su na lice mesta za samo pet minuta. Po dolasku je utvrđeno da se mladić nalazi na samom dnu i da je u svesnom stanju, ali da je pristup izuzetno otežan.

Prvi pokušaj spuštanja vatrogasca sa kompletnom zaštitnom opremom i izolacionim aparatom nije uspeo jer je prečnik bunara bio isuviše uzak. Spasioci su tada morali brzo da reaguju i promene plan — u usku rupu su kontinuirano upumpavali svež vazduh kako bi sprečili gušenje, dok su jednog vatrogasca osigurali konopcima i spustili ga na dubinu od 13 metara.

Zahvaljujući brzoj reakciji i prisebnosti spasilaca, mladić je bezbedno izvučen na površinu u svesnom stanju i odmah predat ekipi Hitne pomoći, koja ga je pregledala i zbrinula.