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Muškarac Jovan T. (79) uhapšen je zbog sumnje da je u sredu oko 15.30 sati u Višnjičkoj ulici na Karaburmi, prekoputa poznatog tržnog centra, automobilom na pešačkom prelazu usmrtio ženu Lj. L. (44).

Očevici kažu da su i dalje uznemireni zbog stravične nesreće koja se dogodila i tvrde da je vozač automobila prošao na crveno svetlo i kretao se velikom brzinom.

Saobraćajna nesreća dogodila se usred dana, naočigled brojnih očevidaca, koji i dan kasnije su uznemireni zbog onoga šta su videli.

Očevici otkrili detalje stravične nesreće

Prema rečima očevidaca, vozač je prošao kroz crveno svetlo na semaforu i pri velikoj brzini udario ženu.

- Vozio je jako brzo. Žena je prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu. Njoj je bilo zeleno svetlo. Nije bila jedina tu, još ljudi je prelazilo ulicu - kaže jedan od očevidaca ove strašne saobraćajne nesreće.

I dalje pod šokom i evidentno zabrinuti, očevici su nam rekli da je žena od je od siline udarca odletela nekoliko metara.

Kažu i da je vozač automobila nastavio da vozi dalje nakon nesreće.

Trenutak pre stravične nesreće:

Vozač uhvaćen na pumpi

- Automobil se nije odmah zaustavio nakon udara, on je nastavio da vozi. Pronađen je na pumpi nedaleko od mesta nesreće. Tamo je pio vodu - kaže sagovornik.

Prema rečima očevidaca, na mestu nesreće slučajno se zatekla medicinska sestra koja je odmah prišla i pokušala reanimaciju.

- Nesrećnoj ženi nije bilo spasa iako je medicinska sestra dala sve od sebe. U tom trenutku, na pešačkom prelazu bilo mnogo pešaka. Prava je sreća što izbegnuta još veća tragedija - kaže naš sagovornik.

Saslušan vozač sa Karaburme

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Jovan T. (79) zbog postojanja osnova sumnje da je na pešačkom prelazu udario oštećenu Lj. J, koja je usled zadobijenih povreda preminula.

Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu, a nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu alternativno predložilo da Jovanu T. odredi pritvor ili meru zabrane napuštanja stana.

Kako se navodi u saopštenju, dolaskom do neposredne blizine raskrsnice ulica Višnjičke i Diljske, Jovan T. je iznenada prešao u desnu kolovoznu traku i nastavio kretanje, te pre ulaska u raskrsnicu nije zaustavio vozilo ispred pešačkog prelaza i to kada mu je na semaforu bio zabranjen prolaz – crveno svetlo, već je nastavio kretanje.