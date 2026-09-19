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Tinejdžer (18) hospitalizovan je u subotu KBC Bežanijska kosa sa teškim povredama koje je navodno zadobio kad ga je napala grupa mladića, prema nezvaničnim informacijama.

Naime, kako se nezvanično saznaje, tinejdžer je nakon napada uspeo da dođe do zgrade u kojoj živi, nakon čega je pozvao majku u pomoć, ali joj je rekao da se ne seća gde je napadnut.

Lekari su mu konstatovali kontuziju pluća sa krvarenjem, prelom lakta i povrede glave, a nakon pregleda je zadržan u KBC-u. Tinejdžer navodno nije hteo da otkrije policiji detalje napada.