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"Šta je Bogu zgrešila i čime je ovo zaslužila?" To su prve reči koje je izgovorila kroz suze prijateljica pokojne Ljiljane B. (57) koju je u noći između petka i subote zverski ubio njen sin A.B. (21).

Kako kaže, tako nešto niko normalan nikome ne bi učinio a kamoli ne rođenoj majci, nakon što je telo majke pronađeno sa teškim ranama od noža.

- Često smo se viđale, pile kafu, šalile se... Bila je prepuna života! S obzirom na okolnosti u kojima je živela, ja ne znam da li bih imala toliko snage i volje da stalno budem nasmejana i ljubazna i predusretljiva, ne samo prema prijateljima već i prema poznanicima i komšijama kojima je uvek bila spremna da pomogne - priča potresena Ljiljanina prijateljica.

"Uvek izbegavala razgovor o sinu"

A okolnosti u kojima je živela pokojna Ljiljana su, prema rečima prijateljice, blago rečeno bile teške. Ne sa finansijske, nego sa one ljudske strane.

- Ona nije baš bila mlada kada je dobila sina i mi se tada nismo poznavale ali kada sam se doselila u kraj i pričala sa njom o njemu, uvek je nekako izbegavala taj razgovor i kratko odgovarala: "On je dobro. Malo imamo problema oko učenja ali biće to sve ok. Malo preteruje sa igricama, malo suviše gleda u ekran, ali rešićemo to već nekako" - priseća se neutešna prijateljica.

1/6 Vidi galeriju Ubistvo majke u Novom Sadu Foto: RINA

Dodaje da zbog sina nije ni radila već da se brinula o njemu, te da je zato njen suprug odlučio da ode u inostranstvo da "zaradi neki dinar".

- Suprug joj radi u Nemačkoj u jednom restoranu i dolazi kući nekoliko puta godišnje. Uz pomoć njegove plate živeli su sasvim pristojno, a od pre nekih godinu-dve dana i ona se bila konačno zaposlila. Tada sam je pitala da li će njen sin moći da ostane sam kod kuće bez nje, na šta je rekla da smatra da to neće biti problem i da sada već ima toliko godina da može da se sam stara o sebi - kaže naša sagovornica.

Ljiljana je svu tugu i sav bol krila od sveta

To joj je, kako nam objašnjava, bio definitivan dokaz da sa Ljiljaninim sinom nešto nije u redu i da verovatno ima nekih psihičkih problema zato što joj je fizički izgledao sasvim normalno bez obzira na to što ga je videla svega nekoliko puta.

- Sada kada "vraćam film", ona je svu tu bol, svu tu tugu, svu tu nemoć zbog bolesnog sina i odsustva supruga jednostavno krila od sveta. Nemam drugog objašnjenja. Valjda joj je osmeh bio način da se izbori sa bolom koji ju je stiskao u njena četiri zida. Valjda je zato uvek izbegavala da priča o sinu. I majka joj je umrla pre nekoliko meseci ali se veoma brzo oporavila i od tog šoka - rekla je i dodala:

- Samo je posle izvesnog vremena njeno lice ponovo obasjao divan osmeh po kojem ćemo je svi pamtiti i rekla je: "Šta je tu je! Idemo dalje! Valjda će sve ostalo biti u redu!". Mislim da je pod tim "sve ostalo", mislila na svoje dete i svog muža jer su joj oni ipak bili najvažniji. Eto, ispostavilo se, do poslednjeg trena.

Možda se tragedija mogla i izbeći

Neće, kako kaže, da spekuliše, ali smatra da se ovakva tragedija ne bi dogodila da joj je suprug bio kod kuće.

- On se vratio iz Nemačke na odmor kući pre izvesnog vremena ali je nažalost ponovo otišao tamo pre svega desetak dana. Da je ostao ovde, ne bi se to sigurno desilo! Sigurna sam da bi on to mogao da spreči. Mada... Možda bi se i njemu nešto desilo! Ko to može znati? Pa i Ljilja nije bila sitna i slaba žena. Naprotiv, bila je visoka i u punoj snazi ali opet... Uhvatiti se u koštac sa dvadesetjednogodišnjakom...Pomoći joj očigledno nije bilo a i pitanje je da li je došlo do svađe pa ju je onda sin napao ili ju je, sačuvaj Bože, uhvatio na spavanju! Ko to može znati? Pitanje je i da li i njen sin zna jer sigurno to nije mogao pri čistoj svesti i pameti to da uradi - priča nam kroz plač prijateljica pokojne Ljiljane.

Podsetimo, krvavi pir odigrao se u zoru, kada su komšije čule svađu koja je dopirala iz stana u kom su živeli majka i sin. Komšije su pozvale policiju i prijavili buku, a kada su nadležni stigli do stana, zatekli su jezivi prizor — Ljiljanino telo sa ranama od noža i A.B. pored nje, koji im je navodno odmah rekao da ju je ubio.