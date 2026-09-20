VOZAČ IZ SRBIJE UHAPŠEN ZBOG JEZIVE NESREĆE KOD MOJKOVCA: Autobus pun osnovaca udario u kamenu kosinu, obrušila se STENA!
- Vozač autobusa M.G. (53) iz Aleksinca lišen je slobode po nalogu ODT Bijelo Polje i sumnjiči se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
- Autobus budvanskih registarskih oznaka udario je u kamenu kosinu kod Štitaričke Rijeke, na putu Mojkovac-Kolašin, dok je prevozio đačku ekskurziju.
- Povređeni su vođa puta, troje dece i jedna odrasla osoba; lakše povređeni su pušteni kući, a Šarović je sa teškim povredama prebačen u KCCG.
Vozač M.G. (53) iz Aleksinca lišen je slobode po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) i uz krivičnu prijavu će biti priveden dežurnom tužiocu na saslušanje.
Kako je kazao rukovodilac ODT Bijelo Polje Vladan Đalović, vozač autobusa se sumnjiči da je počinio krivično delo "teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja".
Sinoć oko 20.30 časova na magistralnom putu između Mojkovca i Kolašina, u mestu Štitarička Rijeka, dogodila se saobraćajna nesreća kada je autobus budvanskih registarskih oznaka (BD BD 026), firme "Eurocompass", udario u kamenu kosinu.
U autobusu se nalazila đačka ekskurzija OŠ "Pavle Rovinski" iz Podgorice, a prema zvaničnim informacijama, povređeni su vođa puta Vasilije Šarović, troje dece i još jedna odrasla osoba.
Kod troje dece i jedne odrasle osobe konstatovane su lakše telesne povrede te su u dobrom opštem stanju otpušteni na kućno lečenje
Šarović je zbog teških telesnih povreda transportovan u Klinički centar Crne Gore (KCCG).
(Kurir.rs/Vijesti)