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Vozač M.G. (53) iz Aleksinca lišen je slobode po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) i uz krivičnu prijavu će biti priveden dežurnom tužiocu na saslušanje.

Kako je kazao rukovodilac ODT Bijelo Polje Vladan Đalović, vozač autobusa se sumnjiči da je počinio krivično delo "teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja".

Sinoć oko 20.30 časova na magistralnom putu između Mojkovca i Kolašina, u mestu Štitarička Rijeka, dogodila se saobraćajna nesreća kada je autobus budvanskih registarskih oznaka (BD BD 026), firme "Eurocompass", udario u kamenu kosinu.

U autobusu se nalazila đačka ekskurzija OŠ "Pavle Rovinski" iz Podgorice, a prema zvaničnim informacijama, povređeni su vođa puta Vasilije Šarović, troje dece i još jedna odrasla osoba.

Kod troje dece i jedne odrasle osobe konstatovane su lakše telesne povrede te su u dobrom opštem stanju otpušteni na kućno lečenje

Šarović je zbog teških telesnih povreda transportovan u Klinički centar Crne Gore (KCCG).