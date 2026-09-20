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Žena S.M. (71) poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u naselju Skrobara kod Pančeva, kada je na nju naleteo automobmobil! Vozač automobila je pobegao i za njim se traga.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, koje vodi istragu, saopštili su da se saobraćajna nesreća dogodila u subotu oko 19.22 sati u Ulici maršala Tita.

1/3 Vidi galeriju Uviđaj posle saobraćajne nesreće kod Pančeva Foto: Kurir

- Prema do sada utvrđenim činjenicama, NN vozač, upravljajući NN vozilom iz pravca Kačareva ka Pančevu, je usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i prednjim delom vozila udario pešaka S.M., koja je prelazila kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza. Od zadobijenih povreda pešak je preminula na licu mesta - piše u saopštenju OJT u Pančevu, u kom se još i dodaje:

- Nakon saobraćajne nezgode, NN vozač je napustio lice mesta, ne obavestivši policiju, ne pozvavši Hitnu medicinsku pomoć i ne pruživši pomoć povređenom licu.

00:09 Pančevo saobraćajna nesreća Izvor: Kurir

Po saznanju za događaj, na lice mesta izašao je dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, koji je rukovodio uviđajem i preduzeo neophodne dokazne radnje.