ŽENA POGINULA KOD PANČEVA, VOZAČ POBEGAO: Velikom brzinom je pregazio na ulici, pa dodao gas! (foto,video)
- Žena S.M. (71) poginula je u Skrobari kod Pančeva kada ju je, prema istrazi, udario automobil kojim je upravljao nepoznati vozač.
- Nesreća se dogodila u subotu oko 19.22 u Ulici maršala Tita, dok je pešak prelazio kolovoz van obeleženog prelaza.
- Vozač je posle udara pobegao sa mesta nesreće, a tužilaštvo traga za njim i utvrđuje sve okolnosti slučaja.
Žena S.M. (71) poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u naselju Skrobara kod Pančeva, kada je na nju naleteo automobmobil! Vozač automobila je pobegao i za njim se traga.
Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, koje vodi istragu, saopštili su da se saobraćajna nesreća dogodila u subotu oko 19.22 sati u Ulici maršala Tita.
- Prema do sada utvrđenim činjenicama, NN vozač, upravljajući NN vozilom iz pravca Kačareva ka Pančevu, je usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i prednjim delom vozila udario pešaka S.M., koja je prelazila kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza. Od zadobijenih povreda pešak je preminula na licu mesta - piše u saopštenju OJT u Pančevu, u kom se još i dodaje:
- Nakon saobraćajne nezgode, NN vozač je napustio lice mesta, ne obavestivši policiju, ne pozvavši Hitnu medicinsku pomoć i ne pruživši pomoć povređenom licu.
Po saznanju za događaj, na lice mesta izašao je dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, koji je rukovodio uviđajem i preduzeo neophodne dokazne radnje.
- Po nalogu tužilaštva izdata je naredba za obdukciju tela stradale osobe i druge naredbe u cilju utvrđivanja svih okolnosti slučaja i identifikovanja NN vozača - dodaje se u saopštenju OSnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.