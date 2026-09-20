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Skaj prepiske godinama predstavljaju jedan od ključnih izvora dokaza u postupcima protiv pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, ali pitanje načina na koji se pojedini nalozi povezuju sa konkretnim osobama, kao i kako delovi komunikacije dospevaju u javnost, i dalje privlači pažnju.

Gosti emisije "Puls Srbije vikend" koji su govorili na ovu temu bili su Milan Milović, pukovnik JSO u penziji i Bratislav Gagović, nekadašnji šef Petog odeljenja Uprave za Grad Beograd.

Na koji način ove konkretne prepiske dospevaju u javnost, i da li sadržaj koji kruži medijima odgovara zvaničnim materijalima koji bi trebalo da budu dokazi na sudu, i da li su dobijeni putem međunarodne pravne pomoći, Europola ili EUROJUST-a, ili se ipak govori o nekim nelegalnim načinima na koje su stečeni ovi dokazi, komentarisao je Gagović.

- Vidite da je prava borba advokata da se ta komunikacija obezvredi kao dokaz i da ne bude uvrštena u dokazni postupak. Ta komunikacija je za Zvicera i njegovu grupu otežavajuća okolnost u većini postupaka koji se vode. Ne vode se postupci samo u Srbiji, Crnoj Gori i na Balkanu, već smatram da su Zvicer i njegova grupa globalni problem. Protiv Zvicera se, koliko znam, vode postupci i u Nemačkoj i Holandiji, u četiri evropske zemlje, pa čak i na teritoriji Južne Amerike. Zvicer se pominje kao organizator, odnosno kao neko ko je povezan sa tom grupom - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

Zašto pojedine prepiske sada izlaze u javnost?

Ukazao je na okolnosti pod kojima pojedine informacije dospevaju u javnost i tvrdi da njihovo objavljivanje ponekad može biti povezano sa aktuelnim dešavanjima u regionu.

- Naš sud je te informacije uspeo da pribavi putem međunarodne pravne pomoći i one su uvrštene kao dokazi u postupcima koji se vode. To je za njih otežavajuća okolnost. Činjenica je da informacije izlaze u javnost selektivno. Podaci koji su objavljeni nakon što je Zvicer upucan u Ukrajini pojavili su se tek naknadno. On se tada nalazio pod zaštitom njihove službe, odnosno nekih visokih bezbednosnih struktura Ukrajine. Njegova supruga je tada reagovala kako je reagovala i najverovatnije mu spasila život. Od tog događaja prošlo je nekoliko godina. Zbog toga smatram da objavljivanje pojedinih informacija sada može da bude i zlonamerno, a u nekim situacijama može da prati i određene političke događaje koji se dešavaju ovde u regionu - kaže on.

Milović je za Kurir TV govorio o razmerama komunikacije i složenosti procesa kojim su poruke došle do istražitelja.

- Da krenemo prvo unazad, od otvaranja Skaj prepiski. Zvanično, Skaj komunikaciju je osmislio jedan kanadski IT stručnjak, dok nezvanično iza toga stoje dve najmoćnije službe na svetu i one su sistematski pustile da se neko "upeca" na to, narodski rečeno. Prilikom prvog otvaranja Skaj prepiski, 2020. godine, zabeleženo je 170.000 pretplatnika te komunikacije. Postavlja se pitanje šta će nekome Skaj komunikacija ako se bavi normalnim poslom. Da bi ljudi shvatili kolika je bila problematika, kada je počelo otvaranje, odnosno dekodiranje poruka, cirkulisalo je oko tri miliona poruka dnevno. To je bio izuzetno kompleksan posao i za Eurojust i Interpol, s obzirom na to da su Holandija, Belgija i Francuska bili inicijatori otvaranja tih prepiski - objasnio je Milović.

Milan Milović Foto: Kurir Televizija

- Pravno postoji problem da se 100 odsto povežu određene Skaj komunikacije, odnosno nalozi, sa Radojem Zvicerom. Prvo, Radoje Zvicer je izuzetno inteligentan čovek. Treba prihvatiti realnu činjenicu da je u svetu kriminala selekcija za vođe kriminalnih grupa surova, naročito kada je reč o jednoj od najjačih grupa u Evropi. On je tu isplivao na vrh. Kako su Interpol i Eurojust povezali njega sa određenim komunikacijama? Navode, recimo, da se tokom oporavka nakon ranjavanja fotografisao iz bolničkog kreveta i da je ta fotografija povezana sa određenim nalogom. Zatim, postoje fotografije na kojima je u liftu, pa se i na osnovu toga pokušava povezati određeni nalog sa njim. Takođe, za njegov rođendan su na taj broj stizale poruke, a on je odgovarao. Međutim, u svetu pravosuđa svaki tužilac i svaka presuda moraju da se zasnivaju na pravno validnim činjenicama. Ukoliko je dokaz 95 ili 99 odsto siguran, a ne potpuno potvrđen, može biti odbačen kao neadekvatan. Ljudi koji se nalaze u jednom ovako ozbiljnom miljeu nisu nimalo naivni. Daleko su od prosečno inteligentnih, već su natprosečno inteligentni ljudi. Ono što stalno pričam u svojim gostovanjima jeste da oni u svom timu imaju veoma vešte policajce, vojnike i obaveštajce. Znaju kako se komunicira - za Kurir televiziju, zaključio je Milović.

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Kurir.rs