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Pre nešto više od pola sata izbio je požar na griblju u Žitorađi.

Kako saznajemo, vatra se širi i njome je zahvaćen dobar deo groblja.

Na terenu su vatrogasci, a požar je izbio najverovatnije jer neko nije ugasio sveću koju je prethodno zapalio.