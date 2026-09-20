U Žitorađi izbio požar na groblju, uzrok je zapaljena sveća. Vatrogasci su na terenu kako bi suzbili buktinju.
Kurir saznaje
GORI GROBLJE U ŽITORAĐI: Zapaljena sveća izavala buktinju, vatrogasci na terenu!
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Pre nešto više od pola sata izbio je požar na griblju u Žitorađi.
Kako saznajemo, vatra se širi i njome je zahvaćen dobar deo groblja.
Na terenu su vatrogasci, a požar je izbio najverovatnije jer neko nije ugasio sveću koju je prethodno zapalio.
- U poslednje vreme su sve češći požari po grobljima u Toplici. U poslednjih mesec dana na seoskim grobljima oko Prokuplje je izbilo desetak sličnih požara - kaže naš izvor.
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