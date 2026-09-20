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Krvavi zločin potresao je Novi Sad, gde je u stanu na Grbavici pronađeno telo 57-godišnje Ljiljane B., a zbog sumnje da je počinio ubistvo uhapšen je njen 21-godišnji sin. Policiju su, prema dosadašnjim informacijama, pozvale komšije koje su tokom noći čule žestoku svađu iz stana. Pripadnici policije su po dolasku zatekli telo žene, ali i njenog sina, koji se nalazio na licu mesta i nije pokušao da pobegne.

Gost emisije "Puls Srbije vikend" koji je govorio na ovu temu bio je Nenad Ljubišić, predsednik Strukovnog udruženja policajaca.

- Da, on je, prema informacijama koje imam, priznao izvršenje krivičnog dela, predao se, nakon čega je uhapšen i zadržan. Kod ovakvih dela važno je stalno napominjati da nasilje u porodici, kao i nasilje uopšte, nije problem pojedinca, već problem čitavog društva. U ovom slučaju komšije su pozvale policiju. Možda možemo reći da je to bilo kasno, ali upravo je to poenta koju uvek želim da istaknem - ne treba okretati glavu. Nekada možda možemo da sprečimo izvršenje ovakvog krivičnog dela - rekao je Ljubišić.

Nenad Ljubišić, predsednik Strukovnog udruženja policije DR Rudolf Arčibald Rajs Foto: Kurir Televizija

"Komšije su primećivale promene u njegovom ponašanju"

Ukazao je na signale koji su, kako navodi, ranije mogli da ukažu da postoji ozbiljan problem.

- I u ovom konkretnom slučaju postojale su informacije da je on već ranije bio problematičan, povučen u sebe i agresivan, kao i da njegova majka često nije želela da komšijama priča o njemu kada bi se njegovo ime pomenulo. To su već bili prvi signali i pokazatelji da su porodični odnosi narušeni i da postoji prostor da reaguju državne institucije, od Centra za socijalni rad do policije. Nažalost, o svemu se kasno saznalo, ali ponavljam - ne treba okretati glavu. Svako devijantno ponašanje treba prijaviti - nastavio je.

Predsednik Strukovnog udruženja policajaca je apelovao na roditelje da na vreme potraže pomoć i ne zanemaruju ponašanje koje može ukazivati na ozbiljan problem.

- To nije normalno ponašanje i apelujem na sve roditelje da ne okreću glavu i da ne razmišljaju po principu: "To je moje dete, ja njemu želim najbolje." Ako mu želite najbolje, nije sramota niti je znak slabosti da se obratite za pomoć nadležnim institucijama - psihologu, psihijatru, Centru za socijalni rad ili policiji. U ovom konkretnom slučaju, to su sada samo, da kažemo, čaršijske priče, ali postoje navodi da je bio povučen u sebe i da je dosta vremena provodio igrajući igrice nasilne sadržine. To mogu biti pokazatelji da se ne ponaša uobičajeno i da mu je potrebna pomoć. Kada se ne reaguje na vreme, nažalost, suočavamo se sa ovakvom tragedijom - dodao je predsednik Strukovnog udruženja policajaca.

Foto: Kurir Televizija

- Kada se građani uključe i budu društveno odgovorni, mogu da doprinesu sprečavanju i drugih krivičnih dela. Juče je, recimo, u Novom Sadu prijavljeno da je jedno lice, uz pretnju vatrenim oružjem, pokušalo nešto da uradi na ulici. Građani su obavestili policiju, koja je vrlo brzo reagovala, sustigla i uhapsila osumnjičenog, a kod njega je pronađeno vatreno oružje, kao i određeni nedozvoljeni predmeti. To je ono što uvek apelujem građanima - ukoliko vidite bilo šta što nije normalno u vašoj okolini, pozovite policiju. Neka policija izađe na lice mesta i utvrdi sve činjenice - upozorio je.

Vozač je uhapšen kod Pančeva nakon što je velikom brzinom preleteo preko ulice, gde je doslovno pregazio ženu, a potom nastavio da vozi, odnosno nije se zaustavio. Na pitanje da li je to bilo namerno ili je prosto bio u stanju u kojem nije mogao da procesuira šta se dešava, komentarisao je Ljubišić.

- Sve zavisi. Uviđaj i dalja istraga utvrdiće njegovo psihofizičko stanje u momentu nastanka saobraćajne nezgode, odnosno da li se svesno doveo u stanje neuračunljivosti ili se, nekada, dešava da iz određenih zdravstvenih razloga vozač izgubi kontrolu nad vozilom. Ali bitno je i ovde apelovati, kao što apelujemo u svim slučajevima: vi niste sami u saobraćaju. Ne ugrožavate samo svoju bezbednost, već ugrožavate i sigurnost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Nemojte volan i vožnju da shvatate kao igru. Vožnji morate pristupiti krajnje ozbiljno i profesionalno i, morate poštovati i ceniti i svoj i tuđi život - za Kurir televiziju, apelovao je Ljubišić.

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Kurir.rs