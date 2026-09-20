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Viši sud u Novom Pazaru odredio je pritvor do 30 dana N. Š. (35), koji se sumnjiči za trgovinu ljudima. Prema navodima tužilaštva, državljanima Uzbekistana oduzimao je putne isprave i uskraćivao ugovorene zarade. Pritvor je određen na predlog Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru.

Osumnjičeni je prethodno uhapšen u zajedničkoj akciji pripadnika Policijske uprave Novi Pazar i Višeg javnog tužilaštva.

Prema sumnjama istražitelja, N. Š. je državljanima Uzbekistana oduzimao putne isprave i držao ih kod sebe, dok im istovremeno nije isplaćivao zarade koje su bile predviđene prethodno zaključenim ugovorima o radu.

Tužilaštvo sumnja da su strani radnici na taj način bili dovedeni u položaj iskorišćavanja, zbog čega je protiv osumnjičenog pokrenut postupak za trgovinu ljudima.

Tokom pretresa vozila koje je koristio osumnjičeni, pripadnici Odeljenja kriminalističke policije pronašli su i oduzeli pasoše. Među pronađenim dokumentima nalazili su se pasoši državljana Uzbekistana i Bangladeša, a, prema nezvaničnim informacijama, bili su sakriveni u džipu.

Foto: Profimedia

- Posebnu pažnju tokom policijske akcije privukao je skupoceni automobil koji je koristio osumnjičeni. Nezvanično, „pauk“ je pokušao da podigne i ukloni vozilo, ali to nije bilo moguće. Ključevi automobila navodno nisu predati policiji, dok su istražitelji sumnjali da se upravo u vozilu nalaze važni dokazi. Nakon što je automobil otvoren i pretresen, u njemu je pronađeno deset pasoša državljana Uzbekistana i Bangladeša, a navodno su oduzeti i drugi predmeti koji bi mogli biti značajni za dalju istragu - rekao je izvor blizak slučaju za Sandžak Danas.

Tokom pretresa koji su sproveli policijski službenici, oduzeta je kompletna dokumentacija firme, kao i skupoceno vozilo za koje će se u daljem postupku utvrđivati poreklo i eventualna povezanost sa krivičnim delom.

Nakon policijskog zadržavanja, N. Š. je priveden Višem javnom tužilaštvu, koje je predložilo određivanje pritvora.