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Policajci Specijalne jedinice za borbu protiv uličnog kriminala (EGS) uhapsili su juče, 19. septembra, dvojicu osumnjičenih dilera droge u bečkom okrugu Marijahilfu, od kojih je jedan srpski državljanin. Operacija je izvršena oko 19:20 časova i rezultirala je zaplenom velike količine narkotika.

Dvadesetdevetogodišnji Srbin uhapšen je zbog sumnje na trgovinu drogom. Nakon toga policija je pretresla stan u kojem je boravio, a za koji se sumnja da je služio kao skladište droge. Tamo su policajci naišli na još jednog osumnjičenog, dvadesetšestogodišnjeg Rumuna, koji je takođe uhapšen.

Tokom pretresa uhapšenih i stana, policajci su zaplenili ukupno 350 grama kokaina, 940 grama kanabisa i približno 11.000 evra u gotovini.

Dvojica osumnjičenih su optužena po Zakonu o narkoticima. Po nalogu Javnog tužilaštva u Beču, uhapšenima je određen pritvor.