U Užicu se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je nastradao vozač motocikla. Istraga je u toku.
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MOTOCIKLISTA POGINUO NA MESTU U DIREKTNOM SUDARU SA AUTOMOBILOM Stravična nesreća u Užicu: Vozilo prešlo u suprotnu traku
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Na teritoriji Užica došlo je do teške saobraćajne nesreće kada su se sudarili motocikl i automobil, u kojoj je nastradao vozač motora.
- Prema za sada još uvek nezvaničnim informacijama automobil je prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa motorom. Nastradao je mladić iz Lunovog sela - kaže za RINU izvor upoznat sa ovim tragičnim događajem.
Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nesreće sa fatalnim ishodom.
Kurir/Rina
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