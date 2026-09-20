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Osamdesetčetvorogodišnja žena iz Srbije preminula je na plaži Hanioti na Halkidikiju.

Kako pišu grčki mediji, žena je doživela srčani zastoj nakon utapanja u moru.

Prema objavi dobrovoljnog spasioca, dva spasioca su odmah reagovala na lice mesta, preduzevši neophodne mere, uključujući instaliranje defibrilatora, davanje medicinskog kiseonika i započinjanje kardiopulmonalne reanimacije.

Reanimacija je nastavljena uz pomoć samog dobrovoljnog spasioca, Joanisa Kolokitesa , kao i zdravstvenih stručnjaka EKAB-a koji su stigli na lice mesta, međutim, nesrećnoj ženi nije bilo spasa.

Kurir.rs/typosthes.gr

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