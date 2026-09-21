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Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad uspešno su spasili i evakuisali 32 lice iz zadimljenog objekta.

Jedan stan je u potpunosti izgoreo a zbog velike zadimljenosti više stanara bilo je zarobljeno u svojim stanovima. Neposredno pred dolazak vatrogasnih ekipa, začuli su se pozivi u pomoć iz stanova u podrumu.

Na lice mesta vrlo brzo stigla su četiri vatrogasna vozila a koordinisanom akcijom uspešno su evakuisana 32 lica od kojih je četvoro povređeno dok je jedno lice zadobilo teže povrede.

Među evakuisanima bilo je i mladih i starih, koji su uz pomoć vatrogasaca bezbedno izašli napolje

Za sada nije poznat uzrok požara.