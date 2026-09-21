Rano jutros nešto posle 1 čas došlo je do velikog požara u suterenu u ulici Vuka Karadžića u Novom Sadu.
izvlačili ljude zarobljene u stanovima zbog gustog dima
PLANULO U SUTERENU, PA SE ZAČULI VAPAJI UPOMOĆ! Noć drame u Novom Sadu, hrabri vatrogasci evakuisali 32 stanara iz zgrade pune dima! 4 povređena (VIDEO)
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Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad uspešno su spasili i evakuisali 32 lice iz zadimljenog objekta.
Jedan stan je u potpunosti izgoreo a zbog velike zadimljenosti više stanara bilo je zarobljeno u svojim stanovima. Neposredno pred dolazak vatrogasnih ekipa, začuli su se pozivi u pomoć iz stanova u podrumu.
Na lice mesta vrlo brzo stigla su četiri vatrogasna vozila a koordinisanom akcijom uspešno su evakuisana 32 lica od kojih je četvoro povređeno dok je jedno lice zadobilo teže povrede.
Među evakuisanima bilo je i mladih i starih, koji su uz pomoć vatrogasaca bezbedno izašli napolje
Za sada nije poznat uzrok požara.
Kurir.rs/Instagram NSUživo
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