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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su trojicu muškaraca nakon izvršene primopredaje oko 40 kilograma opojne droge kanabis na teritoriji GO Obrenovac.

K.S. (45), S.X. (42). i D.M. na teret se stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Postoje osnovi sumnje da su K.S. i S.X. pomenutu opojnu drogu koja se nalazila u jednoj torbi prevezli sa područja Kosova i Metohije i predali je D.M. na teritoriji GO Obrenovac, nakon čega su svi lišeni slobode.