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Teška saobraćajna nesreća dogodila se tokom noći u mestu Brestovik, na području opštine Grocka, kada se traktor sa prikolicom prevrnuo na kolovozu. U nesreći je teško povređen S. M. (30), koji je, prema prvim informacijama, životno ugrožen.

- Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 00.20 časova na Smederevskom putu. Pod još neutvrđenim okolnostima, traktor kojim je upravljao S. M. prevrnuo se na putu - kaže izvor.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta i povređenog mladića transportovala u Urgentni centar u Beogradu.

Lekari su mu konstatovali izuzetno teške telesne povrede, među kojima su prelom lobanje i nagnječenje mozga. Zbog težine povreda, mladić je zadržan na daljem lečenju i dijagnostici.

Zbog uviđaja, kao i uklanjanja prevrnutog traktora sa prikolicom, saobraćaj na ovoj deonici Smederevskog puta bio je potpuno obustavljen. Nakon završetka intervencije, saobraćaj je normalizovan.