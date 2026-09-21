STRAVIČNA NESREĆA KOD GROCKE: Prevrnuo se traktor sa prikolicom, mladiću se bore za život
Teška saobraćajna nesreća dogodila se tokom noći u mestu Brestovik, na području opštine Grocka, kada se traktor sa prikolicom prevrnuo na kolovozu. U nesreći je teško povređen S. M. (30), koji je, prema prvim informacijama, životno ugrožen.
- Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 00.20 časova na Smederevskom putu. Pod još neutvrđenim okolnostima, traktor kojim je upravljao S. M. prevrnuo se na putu - kaže izvor.
Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta i povređenog mladića transportovala u Urgentni centar u Beogradu.
Lekari su mu konstatovali izuzetno teške telesne povrede, među kojima su prelom lobanje i nagnječenje mozga. Zbog težine povreda, mladić je zadržan na daljem lečenju i dijagnostici.
Zbog uviđaja, kao i uklanjanja prevrnutog traktora sa prikolicom, saobraćaj na ovoj deonici Smederevskog puta bio je potpuno obustavljen. Nakon završetka intervencije, saobraćaj je normalizovan.
Istraga će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nezgode.