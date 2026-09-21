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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su V.P. (33) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo silovanje na štetu 25-godišnjeg muškarca.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

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