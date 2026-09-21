DOLIJAO BAHATI VOZAČ KOJI JE PREGAZIO ŽENU KOD PANČEVA: Oborio pešaka i pobegao bez stajanja, a onda je usledio obrt!
- Saobraćajna policija u Pančevu identifikovala je D.S. (63) iz Beograda, osumnjičenog da je 19. septembra u Skrobari udario pešaka S. M. (71), koja je poginula na licu mesta.
- Vozač se nakon udara nije zaustavio, već je pobegao s mesta nesreće, a potom se po pozivu javio organima uz advokata i određeno mu je zadržavanje do 48 časova.
Pripadnici Saobraćajne policijske ispostave Pančevo, preduzimanjem operativnih mera i radnji, u kratkom roku identifikovali su vozača D.S. (63) iz Beograda, koji se sumnjiči da je 19. septembra, oko 19.22 časa, u Pančevu, u naselju Skrobara u Ulici maršala Tita, upravljajući vozilom udario pešaka S. M. (71) iz Pančeva, koja je tom prilikom smrtno stradala, saopšteno je iz Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.
- Nakon što je identifikovan, D.S. se po pozivu javio nadležnim organima u pratnji advokata kada mu je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom vremenu će biti sproveden nadležnom javnom tužiocu radi saslušanja - saopšteno je iz OJT u Pančevu.
Podsetimo, S. M. je nastradala dok je prelazila ulicu van pešačkog prelaza, a vozač koji je automobilom naleteo na nju nije se zaustavio nakon udarca, već je pobegao s lica mesta.
- Vozač je, upravljajući automobilom, iz pravca Kačareva ka Pančevu, usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i prednjim delom vozila udario pešaka S.M., koja je prelazila kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza. Od zadobijenih povreda pešak je preminula na licu mesta - saopšteno je ranije iz pančevačkog Osnovnog tužilaštva.
U saopštenju je dodato i da je nakon saobraćajne nesreć vozač napustio lice mesta, ne obavestivši policiju, ne pozvavši Hitnu medicinsku pomoć i ne pruživši pomoć povređenom licu.