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Pripadnici Saobraćajne policijske ispostave Pančevo, preduzimanjem operativnih mera i radnji, u kratkom roku identifikovali su vozača D.S. (63) iz Beograda, koji se sumnjiči da je 19. septembra, oko 19.22 časa, u Pančevu, u naselju Skrobara u Ulici maršala Tita, upravljajući vozilom udario pešaka S. M. (71) iz Pančeva, koja je tom prilikom smrtno stradala, saopšteno je iz Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.

1/3 Vidi galeriju Uviđaj posle saobraćajne nesreće kod Pančeva Foto: Kurir

- Nakon što je identifikovan, D.S. se po pozivu javio nadležnim organima u pratnji advokata kada mu je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom vremenu će biti sproveden nadležnom javnom tužiocu radi saslušanja - saopšteno je iz OJT u Pančevu.

Podsetimo, S. M. je nastradala dok je prelazila ulicu van pešačkog prelaza, a vozač koji je automobilom naleteo na nju nije se zaustavio nakon udarca, već je pobegao s lica mesta.

- Vozač je, upravljajući automobilom, iz pravca Kačareva ka Pančevu, usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i prednjim delom vozila udario pešaka S.M., koja je prelazila kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza. Od zadobijenih povreda pešak je preminula na licu mesta - saopšteno je ranije iz pančevačkog Osnovnog tužilaštva.

00:09 Pančevo saobraćajna nesreća Izvor: Kurir