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Suđenje za smrt verenika Filipa Vukolića (25) i Jovane Cvijanović (23) iz Kostolca, koji su poginuli kod sela Bare nadomak Požarevca, već tri meseca se odlaže. Glavni pretres pred Višim sudom u Požarevcu ponovo nije održan, a novi termin zakazan je za 13. oktobar.

Podsetimo, Filip Vukolić i njegova verenica Jovana Cvijović poginuli su 18. maja 2024. godine kod sela Bare nadomak Požarevca. Prema optužnici, okrivljeni A. S. je, vraćajući se sa svadbe, BMW-om prešao na njihovu stranu puta i udario u "fijat punto" u kojem su se nalazili verenici i prepolovio ga na pola od siline udarca.

Jovana Cvijović i Filip Vukolić Foto: Društvene Mreže

Kako navode iz porodice nastradalih, razlog novog odlaganja suđenja je to što sudu još nije dostavljeno veštačenje koje se odnosi na alkoholemiju.

- Na ovom ročištu očekivao se nalaz veštaka koji se odnosi na alkoholemiju, ali veštačenje nije stiglo. Ni do današnjeg ročišta nije dostavljeno, zbog čega je suđenje ponovo odloženo, već treći put. Novi termin glavnog pretresa zakazan je tek za 13. oktobar - kratko su za Kurir rekli iz porodice.

Međutim, ono što članove neutešnih porodica posebno zabrinjava jeste činjenica da je poslednji pretres održan 10. jula, kada se, takođe, očekivalo da sud dobije dodatna stručna izjašnjenja važna za nastavak postupka. Kako veštačenje u međuvremenu nije dostavljeno, sud je bio prinuđen da glavni pretres iznova i iznova odlaže.

Vozio trostruko brže

Stravična nesreća, podsetimo, dogodila se u kasnim večernjim satima, kada je A. S. koji se automobilom BMW vraćao sa svadbe, udario u "fiat punto" u kome su se nalazili Jovana i Filip. S obzirom na okolnosti nesreće, na ranije održanim suđenjima otvoreno je i pitanje saobraćajne signalizacije na delu puta na kojem se dogodila tragedija.

Prema odgovoru koji je, kako je tada navela Filipova sestra Goca Ivanović, dostavljen iz "Koridora Srbije", na toj deonici je u trenutku nesreće važilo ograničenje brzine od 50 kilometara na čas.

- Iz "Koridora Srbije" dostavljen je odgovor prema kojem je u trenutku nesreće na toj deonici važilo ograničenje brzine od 50 kilometara na čas - rekla je ranije za Kurir Filipova sestra, Goca Ivanović. Ona je i pre toga objasnila da je u trenutku nesreće, u tom delu bilo gradilište, a nije se znalo koliko je bilo ograničene tada.

- Čak i 80 da je bilo ograničenje, on je vozio preko 150 na sat - istakla je ranije Filipova sestra.

Tokom postupka bilo je reči i o ranijim nalazima prema kojima je vozač BMW-a u krvi imao alkohol u rasponu od 1,10 do 2,63 promila, dok je odbrana osporavala pojedine zaključke veštaka.

- U suštini, veštak tvrdi da procenat alkohola u krvi uopšte ne može da se sračuna, jer je ovo jedinstven slučaj, odnosno ne mogu pomoću te formule koju su do sada veštaci koristili da se utvrdi sa preciznišću - ispričala je Goca nakon prošlog održanog suđenja i podsetila da je prvobitno bilo utvrđeno da je vozač u krvi imao alkohola u rasponu od 1,10 do 2,63 promila.