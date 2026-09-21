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STRAVIČNA SCENA NA PUTU KOD KOKINOG BRODA: Prednji deo auta uništen, kabina kamiona se iskrivila - IMA POVREĐENIH (FOTO)
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se na magistrali kod Kokinog Broda, saznaje Kurir.
U sudaru putničkog vozila i kamiona ima povređenih, ali za sada nije tačno poznat njihov broj ni stepen povreda.
saobraćajna nesreća Kokin Brod Foto: Kurir.rs/M.Đ
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Kako možete videti na fotografijama, prednji deo automobila je uništen, dok je kabina kamiona iskrivljena.
Policija je stigla na mesto sudara, i u toku je uviđaj.
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