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Teška saobraćajna nesreća dogodila se na magistrali kod Kokinog Broda, saznaje Kurir.

U sudaru putničkog vozila i kamiona ima povređenih, ali za sada nije tačno poznat njihov broj ni stepen povreda.

saobraćajna nesreća Kokin Brod Foto: Kurir.rs/M.Đ

Kako možete videti na fotografijama, prednji deo automobila je uništen, dok je kabina kamiona iskrivljena.

Policija je stigla na mesto sudara, i u toku je uviđaj.

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