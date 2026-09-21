Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu , efikasnim operativnim radom, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su A. R. (30) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga .

- Pretresom stana osumnjičenog, policija je pronašla oko 1.180 grama praha za koji se sumnja da je kokain i oko 150 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Takođe, pronađena je i digitalna vaga, aparat za vakuumiranje i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika - navode iz PU Novi Sad.