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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Vlase, vozač mopeda S. D. (41), zadobio je teške telesne povrede opasne po život zbog čega je transportovan u UKC Niš, potvrđeno je Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

Prema navodima tužilaštva, u nesreći koja se dogodila u nedelju, oko 18. 55 časova, učestvovali su vozač mopeda marke “APN 4“ bez registarskih oznaka, S.D. (41) iz sela Vlase, koji se kretao iz pravca centra sela Vlase ka selu Trstena, i vozač bicikla V.P (84) iz Vranja, koji se kretao iz pravca sela Trstena ka selu Vlase.

- Tom prilikom vozač mopeda prešao je na suprotnu stranu i udario u bicikl. Od udarca je vozač mopeda S.D. zadobio teške telesne povrede opasne po život zbog čega je transportovan u UKC Niš -  navodi u saopštenju vršilac funkcije glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, Branislava Mihajlović.

Tužilaštvo je, kako se dodaje u saopštenju, naložilo obavljanje uviđaja saobraćajne nezgode, alko-testiranje učesnika saobraćajne nezgode, a potom dostavljanje izveštaja Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

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