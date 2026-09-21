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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Luke T. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je 21. jula 2026. godine, neovlašćeno radi prodaje držao ukupno 13 kilograma opojnih droga kokain i heroin.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Luki T. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.