Više javno tužilaštvo u Beogradu tereti Luku T. da je radi prodaje držao više od 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina.
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OPTUŽEN BEOGRAĐANIN KOJI JE SKRIVAO DROGU U STANU: Terete ga za 13 kilograma kokaina i heroina
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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Luke T. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je 21. jula 2026. godine, neovlašćeno radi prodaje držao ukupno 13 kilograma opojnih droga kokain i heroin.
Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Tužilaštvo je predložilo sudu da Luki T. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Postoji opravdana sumnja da je Luka T. 21. jula u stanu na teritoriji GO Voždovac neovlašćeno, radi prodaje držao ukupno 10.024,96 grama opojne droge kokain, i 3.006,03 grama opojne droge heroin.
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