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Porodica Đokić iz aleksinačkog sela Moravac ostala je bez svojih najmilijih, a sada su zapali u dugove zbog brojnih troškova sahrana, gradnje spomenika i drugih izdataka.

Njima je Goran Džonić 26. septembra 2021. godine u selu Moravac kod Aleksinca ubio Gorana Đokića (57), njegovu ženu Gordanu (56) i ćerku Lidiju (25). Zbog stravičnod trostrukog ubistva Džonić je osuđen na doživotnu kaznu zatvora koju već služi, a Stojanka Đokić, majka ubijenog Gorana, pokrenula je i parnicu za naknadu štete protiv ubice svoje porodice.

Ubijeni Goran, Lidija i Gordana Đokić Foto: Privatna Arhiva

Kako su izjavili za Kurir pre poslednjeg ročišta u Višem sudu u Nišu, po tužbi za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete, novac koji su istražitelji pronašli prilikom ubistva porodice, u "pasatu" Gorana Đokića, koji je bio vlasnik menjačnice u Aleksincu, još uvek nije vraćen porodici, a to bi ih, kako tvrde, rasteretilo posle nenadoknadivog gubitka.

- Evo posle pet godina, nama novac nije vraćen. U Goranovom autu je nađeno 43.000 evra, pa još 5.000 evra, i od toga, za sada, nema ništa. Mi smo preživeli ono što niko nije u Srbiji i još dugujemo sada. To stvarno nije pravedno, jer vidimo Džoniće, Goran je u zatvoru, ali imovina im nije "zamrznuta". Prodali su kuću u Moravcu, sada neko drugi stanuje u njoj, prešli su u Niš i lepo žive, kupuju kola dok se mi patimo. I to hoću da se zna. Sada smo mi morali da platimo 8.000 dinara da dovedu Džonića iz "Zabele" i opet ga nisu doveli. Verica, snaja porodice Đokić, i baba Stojanka više neće da se "vuku" po sudovima i da se maltretiraju. Džonić je osuđen još pre dve godine i šta se sada čeka, stvarno ne znam - rekao je jedan rođak Đokićevih ispred sudnice u niškom Višem sudu.

Stojanka Đokić Foto: M.S.

Na tom ročištu od 8. septembra, baka Stojanka je dala izjavu iz čijih reči se moglo videti da su u nezavidnom položaju.

- Njihova deca rastu, kupuju kola, voze se. Sad su prodali kuću u Moravcu i kupili stan u Nišu, a moja su u grobu. To je velika nepravda. Kada su mi uzeli sve, mnogo smo trošili, za mnoge stvari koje je za tri sahrane trebalo da se nabave, nismo ni račune uzimali. Bili smo van sebe. Podigli smo spomenik i tu je sve trebalo platiti, a tuženi nije ništa hteo da pomogne. Iako je godinama sedeo kod mog sina u radnji i pozajmljivao novac. Njihova porodica ima pet kuća, sedam plata, otac i majka Džonićevi su 40 godina radili u Nemačkoj. Imaju para, a ovaj odlučio da zbog prokletih para meni oduzme sve - ispričala je tada baka Stojanka.

U advokatskim kancelarijama koje su učestvovale u tom ili ranijem sudskom procesu nam je rečeno da je nasledno rešenje podneto, ali i da zaista do sada ništa nije rešeno.

Goran Džonić, osuđeni trostruki ubica Foto: Kurir/M.S.

- Nasledno rešenje jeste podneto, ali pored Đokićevih tu bi pravno trebalo sagledati i porodicu ubijene Gordane. Po tom naslednom rešenju bi sud trebalo da odlučuje i kada se to dogodi, verovatno će im novac biti vraćen jer je već poslužio kao dokaz - rekli su nam advokati.

Đokići su tužili ubicu sudu za materijalnu i nematerijalnu štetu gde potražuju 7,5 miliona dinara. Očekuje se da na narednom ročištu, posle četiri neuspela puta, svoju izjavu da i Goran Džonić.

Ovaj vatrogasac u penziji, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog trostrukog ubistva svojih rođaka u aleksinačkom selu Moravac. On ih je oko ponoći sačekao u centru sela i zamolio da ga povezu. Izvadio je pištolj, koji je nađen tokom istrage, i bio je dokaz na suđenju.