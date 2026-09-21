Užas
DVOJE MRTVIH NA AUTO-PUTU KOD SMEDEREVA: Sudarili se kamion i automobil na "krivini smrti" (video)
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se na auto-putu Beograd-Niš, kod Kolara.
Kako je potvrđeno iz Policijske uprave Smederevo, dve osobe su poginule.
- Mesto na kom se dogodila nesreća poznato je kao "krivina smrti" kod Kolara u smeru ka Nišu. Uviđaj je u toku, saobraćaj je obustavljen - navodi se na Instagram stranici 192_rs, uz video snimke saobraćajne nesreće.
Inače, sudarili su se automobil i kamion, a nastradale osobe bile su u automobilu.
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