Kako je potvrđeno iz Policijske uprave Smederevo, dve osobe su poginule.

- Mesto na kom se dogodila nesreća poznato je kao "krivina smrti" kod Kolara u smeru ka Nišu. Uviđaj je u toku, saobraćaj je obustavljen - navodi se na Instagram stranici 192_rs, uz video snimke saobraćajne nesreće.