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Teška saobraćajna nesreća dogodila se na auto-putu Beograd-Niš, kod Kolara. 

Kako je potvrđeno iz Policijske uprave Smederevo, dve osobe su poginule. 

- Mesto na kom se dogodila nesreća poznato je kao "krivina smrti" kod Kolara u smeru ka Nišu. Uviđaj je u toku, saobraćaj je obustavljen - navodi se na Instagram stranici 192_rs, uz video snimke saobraćajne nesreće.

Inače, sudarili su se automobil i kamion, a nastradale osobe bile su u automobilu.

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