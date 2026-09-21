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Teška saobraćajna nesreća koja se dogodila danas oko 12.35 časova na auto-putu Beograd-Niš, u blizini naplatne rampe Kolari, dogodila se kada su se, kako Kurir saznaje, sudarila tri vozila.

Prema prvim informacijama, u saobraćajnoj nesreći na mestu su nastradale dve osobe, dok su još dve osobe povređene. Na lice mesta odmah su upućene ekipe policije i Hitne pomoći, a uviđaj je u toku.

U ovom trenutku utvrđuju se sve okolnosti pod kojima je došlo do nezgode. 

- Mesto na kom se dogodila nesreća poznato je kao "krivina smrti" kod Kolara u smeru ka Nišu. Uviđaj je u toku, saobraćaj je obustavljen, stvorile su se kilometarske kolone - navodi se na Instagram stranici 192_rs, uz video snimke saobraćajne nesreće.

Saobraćaj na ovoj deonici auto-puta je trenutno obustavljen, a vozačima se savetuje dodatni oprez i korišćenje alternativnih pravaca, ukoliko je to moguće.

Policija obavlja uviđaj nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzrocima i tačnim okolnostima nesreće.

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