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Viši sud u Čačku odredio je pritvor do 30 dana Petru M. (34) iz Arilja, osumnjičenom da je noći između 14. i 15. septembra u Ivanjici ubio svog prijatelja Mileta P (40).

Kako smo ranije pisali, sumnja se da je Petar M. ispalio u Mileta hice iz pištolja dok je ovaj spavao u svojoj kući u selu Opaljenik kod Ivanjice.

Osumnjičeni Petar M. Foto: Instagram Printscreen

- Osumnjičeni je prethodno saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Čačku i iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, odnosno branio se ćutanjem. Tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo sudu da mu odredi jednomesečni pritvor, što je sud i prihvatio - kaže izvor i podseća da se uhapšenom Petru M. na teret stavljaju dva krivična dela - teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Podsetimo, sumnja se da je zločin počinjen u noći između 14. i 15. septembra.

Ubijeni Mile P. Foto: Privatna Arhiva

Osumnjičeni i žrtva su prethodno bili zajedno u kafani.

- Mile je otišao kući oko ponoći, a potom je otišao i Petar. Međutim, on nije otišao svojoj kući, nego je, kako se sumnja, otišao kod Mileta koji je spavao u svom krevetu. Osumnjičeni je svom prijatelju ispalio dva metka u glavu, a zatim je, kako se sumnja, otišao kod svoje sestre gde je prespavao. Ujutru je doručkovao i otišao za Arilje - podseća izvor na detalje jezivog zločina.

Meštani Opaljenika potreseni su ubistvom Mileta P., za kog imaju samo reči hvale. Opisuju ga kao uglednog domaćina.

Uviđaj na mestu zločina u Opaljeniku Foto: RINA

- On je bio vredan i pošten. Radio je maline, ali i druge poljoprivredne poslove. Sa Petrom M. se godinama družio, bili su prijatelji, a Petar je bio rado viđen gost u Miletovoj kući. Šta se dogodilo da Petar ubije svog prijatelja nikome još uvek nije jasno. Pominje se neki noavac, odnosno da je Petar, navodno, tražio Miletu na zajam 200.000 dinara, ali da mu ovaj nije dao. Međutim, buni nas to što iz Miletove kuće posle zločina nije odnet novac. Celokupna njegova ušteđevina ostala je netaknuta - podseća izvor.

Inače, uhapšeni Petar M. je rodom iz Crne Gore, a u Arilje se doselio pre desetak godina.