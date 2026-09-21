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- Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu prema osumnjičenom A. B., zbog krivičnog dela teško ubistvo, određen je pritvor do 30 dana. Pritvor je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo. Takođe, pritvor je određen zbog uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - potvrđeno je iz Višeg suda u Novom Sadu. Za krivično delo teško ubistvo zaprećena je kazna doživotnog zatvora.

Iz suda dodaju da je protiv ovog rešenja dozvoljena žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Novom Sadu.

Foto: Facebook, screenshot IG/192_rs

Podsetimo, nesrećna Ljiljana ubijena je 19. septembra oko četiri sata ujutru u svom stanu u novosadskom naselju Grbavica. Prema izjavama komšija, prethodno se oko tri sata čula žestoka svađa između nje i njenog sina, nakon čega su stanari zgrade pozvali policiju.

Kada su policajci stigli na adresu, Ljiljana je već bila usmrćena nožem. Prema ranijim informacijama, njen sin je policajcima navodno odmah priznao zločin, nakon čega je priveden.

Kako saznajemo, Ljiljana je u tom stanu dugi niz godina živela sa suprugom i sinom.

- To je jedna divna porodica, jako ih dobro poznajem. Nikada do sad nije bilo nasilnih scena kod njih, niti drugih problema, zato me je ovo sada potpuno zateklo i zaprepastilo. Ne mogu da verujem da bi iko digao ruku na našu divnu Ljilju, pogotovo njen sin. Ja nisam čula tu buku sinoć jer sam nekoliko spratova iznad njih i spavala sam - rekla je jedna komšinica za Kurir.

1/6 Vidi galeriju Ubistvo majke u Novom Sadu Foto: RINA

Ona je navela i da pretpostavlja da Ljiljanin suprug u trenutku zločina nije bio u stanu.

- On da je bio kod kuće sigurno bi je odbranio i spasao. Izgleda da je bio odsutan zbog posla, jer često ide u nadnicu. O njihovom sinu ne znam puno. Kad god sam Ljilju pitala kako je on, žalila bi se kako po ceo dan sedi u kući i igra igrice, i da je uvek nervozan, kao i da su te igrice uvek nasilne, sa nekim pucnjavama i klanjima ljudi. Možda je sinoć to igrao celu noć i njoj je bilo bučno, pa je tako došlo do svađe. Jadna naša Ljilja, da joj sin tako presudi. Tako je bila dobra i mila žena, uvek nasmejana - ispričala je prijateljica ubijene žene.