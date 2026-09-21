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Jezivi prizori nakon teške saobraćajne nesreće koja se danas dogodila na auto-putu Beograd-Niš kod Kolara lede krv u žilama. Kamion se nakon strahovitog sudara prevrnuo na bok, dok je jedan od automobila potpuno smrskan, a od vozila je ostala gotovo samo olupina.

Nesreća se, podsetimo, dogodila oko 12.35 časova, u smeru ka Nišu, kada je došlo do sudara tri vozila, kako Kurir saznaje. Prema prvim informacijama, dve osobe su nastradale, dok su još dve osobe povređene.

- Prizori sa mesta nesreće pokazuju koliko je silovit bio udarac. Teretno vozilo završilo je prevrnuto na boku, dok je jedan od automobila pretrpeo ogromna oštećenja, ulubljen je i spreda i otpozadi. Delovi vozila rasuti su po kolovozu, a policija i ekipe Hitne pomoći odmah su izašle na teren - kaže jedan od očevidaca.

Prema dosadašnjim informacijama, dve osobe iz putničkog automobila stradale su na licu mesta, a na društvenim mrežama objavljeni su snimci sa mesta nesreće, na kojima se vide posledice sudara i prevrnuto teretno vozilo.